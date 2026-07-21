Туристы из КНР ехали в автобусе, попавшем в ДТП в Приангарье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вечером 20 июля на Байкальском тракте вблизи поселка Листвянка произошло ДТП с участием туристического автобуса и внедорожника.
- В результате столкновения погиб 59-летний водитель внедорожника, несколько китайских туристов получили травмы, не угрожающие жизни.
- СК, прокуратура и ГАИ проводят проверки по факту ДТП.
ИРКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Китайские туристы ехали в автобусе, который в понедельник столкнулся с внедорожником на Байкальском тракте в Приангарье, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Вечером 20 июля на Байкальском тракте вблизи поселка Листвянка произошло ДТП с участием туристического автобуса и внедорожника. В результате столкновения автомобиля Mitsubishi Pajero и автобуса на месте погиб 59-летний водитель внедорожника. Иркутская епархия сообщила, что в автокатастрофе погиб настоятель храма в честь Святой Троицы села Хомутово протоиерей Вячеслав Пушкарев.
Водителю и пассажирам автобуса медицинская помощь на месте не потребовалась. Однако позже несколько туристов обратились к медикам. В больнице зафиксированы травмы, не угрожающие жизни.
"В автобусе ехали китайские туристы", - сообщил собеседник агентства.
СК проводит доследственную проверку по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку также проводят прокуратура и ГАИ.