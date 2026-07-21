Туристы из КНР ехали в автобусе, попавшем в ДТП в Приангарье

ИРКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Китайские туристы ехали в автобусе, который в понедельник столкнулся с внедорожником на Байкальском тракте в Приангарье, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Водителю и пассажирам автобуса медицинская помощь на месте не потребовалась. Однако позже несколько туристов обратились к медикам. В больнице зафиксированы травмы, не угрожающие жизни.