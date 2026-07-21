Рейтинг@Mail.ru
Над Курской областью сбили почти 150 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 21.07.2026 (обновлено: 10:57 21.07.2026)
Над Курской областью сбили почти 150 беспилотников ВСУ за сутки

Над Курской областью сбили 149 беспилотников ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над Курской областью сбили 149 украинских беспилотников.
  • Более ста раз ВСУ применили артиллерию.
  • Пострадали пять человек.
КУРСК, 21 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки над Курской областью сбито 149 украинских беспилотников различного типа, 101 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 20 июля до 09.00 21 июля сбито 149 вражеских беспилотников различного типа. 101 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Сгоревшая колонна ВСУ в освобожденном российскими войсками селе Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
"Мы придем за вами". С какими угрозами столкнулись курские добровольцы
5 июля, 08:00
Он добавил, что 27 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в городе Льгове пострадали пять человек. У двух осколочные ранения, один из них госпитализирован, у остальных — незначительные травмы. Желаю скорейшего выздоровления!" - сообщил губернатор.
По словам Хинштейна, в результате атак в Курске повреждены два многоквартирных дома и шесть автомобилей.
"В Рыльске уничтожен автомобиль. В селе Дурово Рыльского района повреждена крыша домовладения. В деревне Труфановка также повреждена крыша частного дома. В селе Новый Мир Льговского района поврежден автомобиль и прицеп. В поселке Селекционный повреждена крыша фермы", - сообщил губернатор.
Он отметил, что погибших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьЛьговКурскАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала