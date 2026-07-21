Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото

Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны

Над Курской областью сбили почти 150 беспилотников ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ За прошедшие сутки над Курской областью сбили 149 украинских беспилотников.

Более ста раз ВСУ применили артиллерию.

Пострадали пять человек.

КУРСК, 21 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки над Курской областью сбито 149 украинских беспилотников различного типа, 101 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 20 июля до 09.00 21 июля сбито 149 вражеских беспилотников различного типа. 101 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что 27 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак в городе Льгове пострадали пять человек. У двух осколочные ранения, один из них госпитализирован, у остальных — незначительные травмы. Желаю скорейшего выздоровления!" - сообщил губернатор.

По словам Хинштейна, в результате атак в Курске повреждены два многоквартирных дома и шесть автомобилей.

"В Рыльске уничтожен автомобиль. В селе Дурово Рыльского района повреждена крыша домовладения. В деревне Труфановка также повреждена крыша частного дома. В селе Новый Мир Льговского района поврежден автомобиль и прицеп. В поселке Селекционный повреждена крыша фермы", - сообщил губернатор.