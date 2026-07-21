Российские дроны уничтожили два украинских логистических центра в Запорожье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские дроны «Герань-4 Сикер» уничтожили два логистических центра ВСУ в Запорожье.
- В результате удара на грузовых терминалах возник пожар, повреждены несколько грузовых автомобилей.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские дроны уничтожили два логистических центра ВСУ в Запорожье, на грузовых терминалах возник пожар, сообщили в Минобороны РФ.
На опубликованных кадрах видно, как расчеты "Гераней" уничтожили два логистических центра, работавших в интересах ВСУ.
"В целях нарушения логистических цепочек противника и сокращения возможностей по доставке военных грузов нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань - 4 Сикер" по двум логистическим центрам в городе Запорожье", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что в результате удара российских дронов на грузовых терминалах возник пожар, повреждены несколько грузовых автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18