В Запорожской области дрон ВСУ атаковал женщину на самокате

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Дрон атаковал женщину на самокате в Токмаке, всего за сутки в Запорожской области от атак ВСУ пострадали два человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Кроме того, по его словам, за минувшие сутки при атаке беспилотника тяжелые ранения получил еще один житель региона - мужчина 1973 года рождения.