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В Запорожской области дрон ВСУ атаковал женщину на самокате - РИА Новости, 21.07.2026
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11:15 21.07.2026
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал женщину на самокате

В Токмаке дрон атаковал женщину на самокате

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Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Токмаке дрон атаковал женщину 1986 года рождения на самокате, она получила телесные повреждения.
  • За сутки в Запорожской области при атаке беспилотника тяжелые ранения получил еще один житель региона — мужчина 1973 года рождения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Дрон атаковал женщину на самокате в Токмаке, всего за сутки в Запорожской области от атак ВСУ пострадали два человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В городе Токмаке БПЛА атаковал женщину 1986 года рождения, которая ехала на самокате. Женщина получила телесные повреждения, благо серьезных последствий удалось избежать", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, за минувшие сутки при атаке беспилотника тяжелые ранения получил еще один житель региона - мужчина 1973 года рождения.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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