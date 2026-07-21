Украинский дрон уничтожил два автомобиля в Донецке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский БПЛА атаковал двор многоквартирного дома в Киевском районе Донецка.
- В результате атаки сгорели два легковых автомобиля, было повреждено остекление и фасад дома.
ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал двор многоквартирного дома в Донецке, в результате чего сгорели два легковых автомобиля, передает корреспондент РИА Новости.
Удар беспилотника пришелся по Киевскому району города. В результате попадания загорелись и были уничтожены два автомобиля. Также было повреждено остекление и фасад многоквартирного дома.
На месте атаки были обнаружены характерные фрагменты ударного БПЛА: батареи, провода и части мотора.
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"Сильный прилет. Нам звонит дочка, говорит "По-моему, горят ваши машины, где парковка" Мы спустились сюда (во двор - ред.) В итоге видим, что горело две машины, пострадал немного дом", – рассказал очевидец происшествия, отвечая на вопрос РИА Новости о последствиях атаки ВСУ.
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