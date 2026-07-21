Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон уничтожил два автомобиля в Донецке - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 21.07.2026
Украинский дрон уничтожил два автомобиля в Донецке

Дрон ВСУ атаковал двор многоквартирного дома в Донецке, сгорели два автомобиля

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон в пригороде Донецка
Украинские солдаты запускают дрон в пригороде Донецка - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон в пригороде Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский БПЛА атаковал двор многоквартирного дома в Киевском районе Донецка.
  • В результате атаки сгорели два легковых автомобиля, было повреждено остекление и фасад дома.
ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал двор многоквартирного дома в Донецке, в результате чего сгорели два легковых автомобиля, передает корреспондент РИА Новости.
Удар беспилотника пришелся по Киевскому району города. В результате попадания загорелись и были уничтожены два автомобиля. Также было повреждено остекление и фасад многоквартирного дома.
На месте атаки были обнаружены характерные фрагменты ударного БПЛА: батареи, провода и части мотора.
«
"Сильный прилет. Нам звонит дочка, говорит "По-моему, горят ваши машины, где парковка" Мы спустились сюда (во двор - ред.) В итоге видим, что горело две машины, пострадал немного дом", – рассказал очевидец происшествия, отвечая на вопрос РИА Новости о последствиях атаки ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала