Украинский дрон уничтожил два автомобиля в Донецке

ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал двор многоквартирного дома в Донецке, в результате чего сгорели два легковых автомобиля, передает корреспондент РИА Новости.

Удар беспилотника пришелся по Киевскому району города. В результате попадания загорелись и были уничтожены два автомобиля. Также было повреждено остекление и фасад многоквартирного дома.