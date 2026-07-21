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Долина сообщила, что прием в ее Музыкальную академию еще не начался - РИА Новости, 21.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:38 21.07.2026 (обновлено: 08:39 21.07.2026)
Долина сообщила, что прием в ее Музыкальную академию еще не начался

Долина: прием абитуриентов в Музыкальную академию еще не стартовал

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Певица Лариса Долина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Долина сообщила, что приемная кампания в ее Музыкальную академию еще не началась.
  • Новый учебный год в академии Долиной стартует осенью.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина сообщила РИА Новости, что прием абитуриентов в ее Музыкальную академию еще не стартовал, сроки пока не определены.
Приемная кампания стартовала в России 20 июня.
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"Нет, приемная кампания еще не началась. Мы еще не определили сроки, пока неизвестно", - сказала она, отвечая на вопрос о том, начался ли прием абитуриентов в академию.
При этом Долина уточнила, что новый учебный год в ее академии стартует осенью.
В прошлом году набор в Музыкальную академию Ларисы Долиной проходил до 20 июля, а после был продлен до 3 сентября. Учебный год стартовал 6 октября.
Музыкальная академия Ларисы Долиной была запущена в пилотном режиме в конце 2021 года, первыми учениками стали 10 вокалистов.
В мае 2022 года Долина официально заявила об открытии собственной академии. Будущих артистов обучают по эстрадно-джазовому профилю. В списке дисциплин - актерское мастерство, фристайл, современная хореография, вокальная аранжировка, сольфеджио и теория, мастерская по написанию песен, транскрипция и работа со слухом и другие.
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