Долина сообщила, что прием в ее Музыкальную академию еще не начался

Краткий пересказ от РИА ИИ Долина сообщила, что приемная кампания в ее Музыкальную академию еще не началась.

Новый учебный год в академии Долиной стартует осенью.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина сообщила РИА Новости, что прием абитуриентов в ее Музыкальную академию еще не стартовал, сроки пока не определены.

Приемная кампания стартовала в России 20 июня.

"Нет, приемная кампания еще не началась. Мы еще не определили сроки, пока неизвестно", - сказала она, отвечая на вопрос о том, начался ли прием абитуриентов в академию.

При этом Долина уточнила, что новый учебный год в ее академии стартует осенью.

В прошлом году набор в Музыкальную академию Ларисы Долиной проходил до 20 июля, а после был продлен до 3 сентября. Учебный год стартовал 6 октября.

Музыкальная академия Ларисы Долиной была запущена в пилотном режиме в конце 2021 года, первыми учениками стали 10 вокалистов.