Боевик "Азова"* сбежал из Родинского в ДНР на украденном велосипеде

Краткий пересказ от РИА ИИ Боевик украинской бригады "Азов"* украл велосипед и в гражданской одежде покинул Родинское в ДНР до прихода российских войск.

По словам местной жительницы, боевики "Азова"* покинули Родинское до начала его штурма.

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Боевик украинской бригады "Азов"* украл велосипед и в гражданской одежде покинул Родинское в ДНР до прихода российских войск, когда город еще контролировали украинские формирования, рассказала РИА Новости местная жительница.

Опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, собеседница агентства попросила не раскрывать ее личность.

По ее словам, боевики "Азова"*, которые с 2024 года выполняли в Родинском функции заградительного отряда, покинули город до начала его штурма.

"Азовец"* украл велосипед, уехал в сторону Доброполья... Переоделся в гражданское и уехал", — сказала жительница Родинского.

Она добавила, что часть украинских военнослужащих, не успевших отступить вместе с основными силами, пыталась, переодевшись в гражданскую одежду, замаскироваться под местных жителей.

Город Родинское в ДНР был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады ВС РФ, об этом 27 декабря 2025 года командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину.