В России смогут усилить защиту детей от посягательств через интернет

Краткий пересказ от РИА ИИ Минцифры России совместно с рядом ведомств подготовило проект доктрины по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Проект предполагает усиление уголовно-правовых инструментов за посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу детей в интернете.

В рамках доктрины рассмотрят вопрос о создании реестра лиц, совершивших противоправные посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних, и применении к ним дополнительных мер контроля.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Правовые инструменты для защиты от посягательства на половую неприкосновенность детей, совершаемые через интернет, смогут усилить в России, говорится в проекте Правовые инструменты для защиты от посягательства на половую неприкосновенность детей, совершаемые через интернет, смогут усилить в России, говорится в проекте доктрины , который подготовило Минцифры России совместно с рядом ведомств.

Во вторник Минцифры опубликовало проект доктрины по борьбе с преступлениями в сфере информационно‑коммуникационных технологий.

"Реализация доктрины в сфере повышения эффективности правоохранительной и контрольной деятельности предполагает решение следующих задач: усиление уголовно-правовых инструментов за посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу детей, совершаемые с использованием сети "Интернет" и иных информационно-телекоммуникационных сетей", - следует из проекта доктрины.