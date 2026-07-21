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В России смогут усилить защиту детей от посягательств через интернет - РИА Новости, 21.07.2026
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23:55 21.07.2026
В России смогут усилить защиту детей от посягательств через интернет

Минцифры предложило усилить защиту детей от онлайн-посягательств

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры России совместно с рядом ведомств подготовило проект доктрины по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
  • Проект предполагает усиление уголовно-правовых инструментов за посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу детей в интернете.
  • В рамках доктрины рассмотрят вопрос о создании реестра лиц, совершивших противоправные посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних, и применении к ним дополнительных мер контроля.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Правовые инструменты для защиты от посягательства на половую неприкосновенность детей, совершаемые через интернет, смогут усилить в России, говорится в проекте доктрины, который подготовило Минцифры России совместно с рядом ведомств.
Во вторник Минцифры опубликовало проект доктрины по борьбе с преступлениями в сфере информационно‑коммуникационных технологий.
"Реализация доктрины в сфере повышения эффективности правоохранительной и контрольной деятельности предполагает решение следующих задач: усиление уголовно-правовых инструментов за посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу детей, совершаемые с использованием сети "Интернет" и иных информационно-телекоммуникационных сетей", - следует из проекта доктрины.
Кроме того, рассмотрят вопрос о создании реестра лиц, совершивших противоправные посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних, и применении в отношении них дополнительных мер контроля, в том числе с использованием технических средств.
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