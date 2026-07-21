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В Приангарье задержали преступную группу, обналичившую миллиард рублей - РИА Новости, 21.07.2026
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16:49 21.07.2026
В Приангарье задержали преступную группу, обналичившую миллиард рублей

В Приангарье возбудили дело об обналичивании 1 млрд руб через фиктивные компании

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криминальная группа в Приангарье подозревается в обналичивании более 1 миллиарда рублей через фиктивные компании.
  • Доход преступников составил около 190 миллионов рублей.
  • Полицейские задержали троих подозреваемых, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИРКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Криминальная группа в Приангарье подозревается в обналичивании более 1 миллиарда рублей через фиктивные компании, доход преступников составил около 190 миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным полиции, в Приангарье криминальная группа организовала через расчетные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний обналичивание денежных средств. В этом им помогал руководитель одного из кредитных учреждений региона. Без соответствующих разрешительных документов нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами.
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"Под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения - комиссия за услуги составляла не менее 14%... Криминальная группа подозревается в обналичивании более 1 миллиарда рублей", - сообщила Волк в своем канале на платформе "Макс".

Незаконный доход составил порядка 190 миллионов рублей.
Полицейские при участии сотрудников Росгвардии задержали троих подозреваемых. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и в офисах изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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