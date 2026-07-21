В Приангарье задержали преступную группу, обналичившую миллиард рублей

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"Под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения - комиссия за услуги составляла не менее 14%... Криминальная группа подозревается в обналичивании более 1 миллиарда рублей", - сообщила Волк в своем канале на платформе "Макс".