После атаки ВСУ на белгородской дамбе произошел сброс воды

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"Все эти дни вместе со специалистами оцениваем риски и угрозы — главное: угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, затопления населенных пунктов не происходит, уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается", - сообщил министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев, слова которого приводит оперштаб в своем Telegram-канале.