После атаки ВСУ на белгородской дамбе произошел сброс воды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На белгородской дамбе произошел сброс воды после атаки ВСУ.
- Повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища.
- Угрозы жизни и здоровью жителей нет, затопления населенных пунктов не происходит.
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Сброс воды произошел на белгородской дамбе после атаки ВСУ, затопления населенных пунктов не происходит, сообщает оперативный штаб Белгородской области.
Как рассказали в оперштабе, в результате огневого воздействия со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища, произошел сброс воды.
«
"Все эти дни вместе со специалистами оцениваем риски и угрозы — главное: угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, затопления населенных пунктов не происходит, уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается", - сообщил министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев, слова которого приводит оперштаб в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что объект находится в федеральной собственности, в ведении ФГБВУ "Центррегионводхоз".
"Противник продолжает целенаправленно бить по дамбе, обстрелы не прекращаются. Но работа идет, восстановление возможно только после полноценного ремонта. Власти принимают все необходимые меры, чтобы не допустить рисков для населения. Ситуация под контролем", - добавил оперштаб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18