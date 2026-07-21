В Архангельской области возбудили дело после отравления детей

Краткий пересказ от РИА ИИ В центре детского отдыха в Холмогорском округе Архангельской области у 13 детей и трех взрослых выявлена энтеровирусная инфекция.

Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело по факту отравления детей в центре детского отдыха в Архангельской области, сообщили в региональном СУСК РФ.

В СУСК по региону отреагировали на сообщения в социальных медиа о выявлении инфекционного заболевания у 13 детей и трех взрослых в центре детского отдыха в Холмогорском округе Архангельской области

"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономном округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводится осмотр места происшествия. Изъяты необходимые образцы, истребованы документы, назначены экспертизы.