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В Архангельской области возбудили дело после отравления детей - РИА Новости, 21.07.2026
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20:18 21.07.2026
В Архангельской области возбудили дело после отравления детей

В Архангельской области возбудили дело после отравления в детском лагере

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре детского отдыха в Холмогорском округе Архангельской области у 13 детей и трех взрослых выявлена энтеровирусная инфекция.
  • Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
  • Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело по факту отравления детей в центре детского отдыха в Архангельской области, сообщили в региональном СУСК РФ.
В СУСК по региону отреагировали на сообщения в социальных медиа о выявлении инфекционного заболевания у 13 детей и трех взрослых в центре детского отдыха в Холмогорском округе Архангельской области.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономном округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводится осмотр места происшествия. Изъяты необходимые образцы, истребованы документы, назначены экспертизы.
Региональная прокуратура также сообщила о выявлении энтеровирусной инфекции у 13 детей и трех взрослых в центре детского отдыха.
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