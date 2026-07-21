В Архангельской области возбудили дело после отравления детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре детского отдыха в Холмогорском округе Архангельской области у 13 детей и трех взрослых выявлена энтеровирусная инфекция.
- Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело по факту отравления детей в центре детского отдыха в Архангельской области, сообщили в региональном СУСК РФ.
В СУСК по региону отреагировали на сообщения в социальных медиа о выявлении инфекционного заболевания у 13 детей и трех взрослых в центре детского отдыха в Холмогорском округе Архангельской области.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономном округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводится осмотр места происшествия. Изъяты необходимые образцы, истребованы документы, назначены экспертизы.
Региональная прокуратура также сообщила о выявлении энтеровирусной инфекции у 13 детей и трех взрослых в центре детского отдыха.
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