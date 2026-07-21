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В Новосибирске задержали подростка, стрелявшего в сторону женщины - РИА Новости, 21.07.2026
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19:37 21.07.2026
В Новосибирске задержали подростка, стрелявшего в сторону женщины

В Новосибирске задержали подростков, один из которых стрелял в сторону женщины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция задержала подростков из Новосибирска, один из которых стрелял в сторону женщины после ее замечания о взрывах петард.
  • Материалы проверки по факту инцидента будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
НОВОСИБИРСК, 21 июл - РИА Новости. Полиция задержала новосибирских подростков, один из которых стрелял в сторону женщины, сделавшей его компании замечание за взрывы петард, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Во вторник в ведомстве проинформировали о проведении проверки по заявлению жителя ЖК "Просторный", по словам которого несовершеннолетний, находясь в компании сверстников во дворе дома по улице В. Шевелева, выстрелил в направлении сделавшей им замечание женщины.
"Подозреваемые в конфликте подростки задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. Собранные материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на данный момент выясняется, каким именно предметом подросток угрожал женщине.
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