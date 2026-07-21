В Новосибирске задержали подростка, стрелявшего в сторону женщины

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция задержала подростков из Новосибирска, один из которых стрелял в сторону женщины после ее замечания о взрывах петард.

Материалы проверки по факту инцидента будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

НОВОСИБИРСК, 21 июл - РИА Новости. Полиция задержала новосибирских подростков, один из которых стрелял в сторону женщины, сделавшей его компании замечание за взрывы петард, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Во вторник в ведомстве проинформировали о проведении проверки по заявлению жителя ЖК "Просторный", по словам которого несовершеннолетний, находясь в компании сверстников во дворе дома по улице В. Шевелева, выстрелил в направлении сделавшей им замечание женщины.

"Подозреваемые в конфликте подростки задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. Собранные материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.