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ВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилища - РИА Новости, 21.07.2026
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17:05 21.07.2026 (обновлено: 17:52 21.07.2026)
ВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилища

При обстреле ВСУ пострадало оборудование дамбы Белгородского водохранилища

© Фото : Оперштаб Белгородской областиБелгородское водохранилище
Белгородское водохранилище - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Оперштаб Белгородской области
Белгородское водохранилище. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При обстрелах дамбы Белгородского водохранилища со стороны ВСУ повреждено гидротехническое оборудование.
  • Произошел сброс воды.
  • Как отметили в региональном оперштабе, затопления населенных пунктов не происходит, а уровень воды снижается.
  • Там подчеркнули, что власти держат ситуацию под контролем, чтобы не допустить рисков для населения.
БЕЛГОРОД, 21 июл — РИА Новости. При обстрелах дамбы Белгородского водохранилища со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждения получило гидротехническое оборудование, сообщает оперативный штаб региона.
"Все эти дни вместе со специалистами оцениваем риски и угрозы — главное: угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет", — рассказали там.
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Несмотря на произошедший сброс, уровень воды в Северском Донце снижается, затопления населенных пунктов не происходит. Специалисты принимают меры для стабилизации ситуации в сотрудничестве с собственником объекта — ФГБВУ "Центррегионводхоз".
Как отметили в оперштабе, восстановление возможно только после полноценного ремонта, который осложняется не прекращающимися атаками противника. Там подчеркнули, что власти держат ситуацию под контролем, чтобы не допустить рисков для населения.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают артиллерию и беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК. В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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