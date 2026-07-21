ВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилища

Краткий пересказ от РИА ИИ При обстрелах дамбы Белгородского водохранилища со стороны ВСУ повреждено гидротехническое оборудование.

Произошел сброс воды.

Как отметили в региональном оперштабе, затопления населенных пунктов не происходит, а уровень воды снижается.

Там подчеркнули, что власти держат ситуацию под контролем, чтобы не допустить рисков для населения.

БЕЛГОРОД, 21 июл — РИА Новости. При обстрелах дамбы Белгородского водохранилища со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждения получило гидротехническое оборудование, сообщает оперативный При обстрелах дамбы Белгородского водохранилища со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждения получило гидротехническое оборудование, сообщает оперативный штаб региона.

"Все эти дни вместе со специалистами оцениваем риски и угрозы — главное: угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет", — рассказали там.

Несмотря на произошедший сброс, уровень воды в Северском Донце снижается, затопления населенных пунктов не происходит. Специалисты принимают меры для стабилизации ситуации в сотрудничестве с собственником объекта — ФГБВУ "Центррегионводхоз".

Как отметили в оперштабе, восстановление возможно только после полноценного ремонта, который осложняется не прекращающимися атаками противника. Там подчеркнули, что власти держат ситуацию под контролем, чтобы не допустить рисков для населения.