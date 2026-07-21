Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о студенческих конструкторских бюро - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 21.07.2026 (обновлено: 18:03 21.07.2026)
Чернышенко рассказал о студенческих конструкторских бюро

Чернышенко: в России работают около 560 студенческих конструкторских бюро

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во всех регионах России действует порядка 560 студенческих конструкторских бюро, их индустриальными партнерами выступают почти 2 тысячи компаний.
  • Студенческие конструкторские бюро становятся важным элементом подготовки инженерно-технических кадров и объединяют более 73 тысяч студентов, аспирантов и молодых ученых.
  • В России стартовал конкурс студенческих конструкторских бюро, победители которого получат гранты в размере 20 миллионов и 5 миллионов рублей соответственно.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Порядка 560 студенческих конструкторских бюро действуют сегодня во всех регионах России, их индустриальными партерами выступают почти 2 тысячи компаний, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Сегодня во всех 89 регионах страны действует порядка 560 студенческих конструкторских бюро. Это настоящие кузницы кадров для технологического лидерства страны, места, где рождаются инженерные решения завтрашнего дня. Их индустриальными партнерами уже выступают почти 2 тысячи компаний", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Российская наука становится мощнее и увереннее, заявил Чернышенко
8 февраля, 10:34
Он отметил, что благодаря такой кооперации студенты получают первый опыт решения реальных инженерных задач, учатся работать с предприятиями и создавать востребованные разработки.
"Студенческие конструкторские бюро становятся важным элементом подготовки инженерно-технических кадров. Сеть таких площадок развивается на базе 529 университетов и объединяет более 73 тысяч студентов, аспирантов и молодых ученых", - сказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, слова которого приводятся в сообщении.
Уточняется, что в России стартовал конкурс студенческих конструкторских бюро. С этого года конкурс включен в федеральный проект "Университеты для поколения лидеров" нацпроекта "Молодежь и дети". Это позволило увеличить число потенциальных участников — теперь вуз любой ведомственной принадлежности может побороться за возможность открытия или развития своего конструкторского бюро.
Конкурс проходит по двум направлениям — "Студенческое конструкторское лидерство" и "Создание и развитие студенческого конструкторского бюро". Победители получат гранты в размере 20 миллионов и 5 миллионов рублей соответственно. Подать заявку можно на портале ГИИС "Электронный бюджет" до 24 августа.
Студенты во время лекции в аудитории - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В России разработали около 580 новых учебных программ для вузов
10 июня, 02:31
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоВалерий ФальковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала