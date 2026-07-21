Чернышенко рассказал о студенческих конструкторских бюро

Краткий пересказ от РИА ИИ Во всех регионах России действует порядка 560 студенческих конструкторских бюро, их индустриальными партнерами выступают почти 2 тысячи компаний.

Студенческие конструкторские бюро становятся важным элементом подготовки инженерно-технических кадров и объединяют более 73 тысяч студентов, аспирантов и молодых ученых.

В России стартовал конкурс студенческих конструкторских бюро, победители которого получат гранты в размере 20 миллионов и 5 миллионов рублей соответственно.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Порядка 560 студенческих конструкторских бюро действуют сегодня во всех регионах России, их индустриальными партерами выступают почти 2 тысячи компаний, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Сегодня во всех 89 регионах страны действует порядка 560 студенческих конструкторских бюро. Это настоящие кузницы кадров для технологического лидерства страны, места, где рождаются инженерные решения завтрашнего дня. Их индустриальными партнерами уже выступают почти 2 тысячи компаний", - сказал Чернышенко , слова которого приводят в его аппарате.

Он отметил, что благодаря такой кооперации студенты получают первый опыт решения реальных инженерных задач, учатся работать с предприятиями и создавать востребованные разработки.

"Студенческие конструкторские бюро становятся важным элементом подготовки инженерно-технических кадров. Сеть таких площадок развивается на базе 529 университетов и объединяет более 73 тысяч студентов, аспирантов и молодых ученых", - сказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, слова которого приводятся в сообщении.

Уточняется, что в России стартовал конкурс студенческих конструкторских бюро. С этого года конкурс включен в федеральный проект "Университеты для поколения лидеров" нацпроекта "Молодежь и дети". Это позволило увеличить число потенциальных участников — теперь вуз любой ведомственной принадлежности может побороться за возможность открытия или развития своего конструкторского бюро.