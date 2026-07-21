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"Несмотря на текущую ситуацию, "Артек" был и остается главным центром и, прежде всего, главной методической базой для организации детского отдыха в России. Это не просто слова. Вы создаете "золотой стандарт" детского отдыха, на который ориентируются все другие лагеря. "Артек" – это легенда, "Артек" – это действительно лучшая практика", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.