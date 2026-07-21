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"Артек" создает золотой стандарт детского отдыха, заявил Чернышенко - РИА Новости, 21.07.2026
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16:35 21.07.2026
"Артек" создает золотой стандарт детского отдыха, заявил Чернышенко

Чернышенко заявил, что "Артек" создает золотой стандарт детского отдыха в РФ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Международный детский центр "Артек" в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный детский центр "Артек" создает "золотой стандарт" и является главной методической базой для организации детского отдыха в России, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
  • На новой площадке лагеря "Солнечный" в "Артеке" состоялось расширенное совещание по развитию центра и награждение его сотрудников.
  • Чернышенко отметил, что федеральные органы исполнительной власти и руководство Крыма принимают все необходимые меры для организации отдыха детей.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" создает "золотой стандарт" и является главной методической базой для организации детского отдыха в России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Уточняется, что на новой площадке лагеря "Солнечный" в "Артеке" состоялось расширенное совещание по развитию центра и награждение его сотрудников.
«

"Несмотря на текущую ситуацию, "Артек" был и остается главным центром и, прежде всего, главной методической базой для организации детского отдыха в России. Это не просто слова. Вы создаете "золотой стандарт" детского отдыха, на который ориентируются все другие лагеря. "Артек" – это легенда, "Артек" – это действительно лучшая практика", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

Вице-премьер отметил, что сезон непростой, но федеральные органы исполнительной власти и руководство Крыма принимают все необходимые меры. Работа по возвращению детей и перевозке в другие лагеря была выполнена в короткие сроки и на высоком организационном уровне.
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