"Артек" создает золотой стандарт детского отдыха, заявил Чернышенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный детский центр "Артек" создает "золотой стандарт" и является главной методической базой для организации детского отдыха в России, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
- На новой площадке лагеря "Солнечный" в "Артеке" состоялось расширенное совещание по развитию центра и награждение его сотрудников.
- Чернышенко отметил, что федеральные органы исполнительной власти и руководство Крыма принимают все необходимые меры для организации отдыха детей.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Международный детский центр "Артек" создает "золотой стандарт" и является главной методической базой для организации детского отдыха в России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Уточняется, что на новой площадке лагеря "Солнечный" в "Артеке" состоялось расширенное совещание по развитию центра и награждение его сотрудников.
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"Несмотря на текущую ситуацию, "Артек" был и остается главным центром и, прежде всего, главной методической базой для организации детского отдыха в России. Это не просто слова. Вы создаете "золотой стандарт" детского отдыха, на который ориентируются все другие лагеря. "Артек" – это легенда, "Артек" – это действительно лучшая практика", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Вице-премьер отметил, что сезон непростой, но федеральные органы исполнительной власти и руководство Крыма принимают все необходимые меры. Работа по возвращению детей и перевозке в другие лагеря была выполнена в короткие сроки и на высоком организационном уровне.
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