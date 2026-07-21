В Свердловской области один человек погиб из-за непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ В Заречном округе Свердловской области из-за сильных дождей, грозы и ветра до 18 метров в секунду погиб один человек, нарушено энергоснабжение в пяти населенных пунктах, повалено более 30 деревьев.

Аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение восстановлено.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Один человек погиб в Заречном округе Свердловской области, где прошли сильные дожди, гроза с порывами ветра до 18 метров в секунду, из-за чего в пяти населенных пунктах было нарушено энергоснабжение и повалено более 30 деревьев, сообщили РИА Новости в Один человек погиб в Заречном округе Свердловской области, где прошли сильные дожди, гроза с порывами ветра до 18 метров в секунду, из-за чего в пяти населенных пунктах было нарушено энергоснабжение и повалено более 30 деревьев, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в отдельных районах области прошли сильные дожди, грозы, порывы ветра достигали 18 метров в секунду.

"Прогноз оправдался. В результате прохождения неблагоприятных метеорологических явлений в Заречном муниципальном округе произошло нарушение электроснабжения в пяти населенных пунктах, произошло падение более 30 деревьев, погиб один человек – взрослый", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на данный момент аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение восстановлено.

В региональном следственном управлении СК РФ отметили, что на одном из садовых участков в Заречном муниципальном округе дерево упало на 74-летнего мужчину, пострадавший скончался до приезда скорой помощи. По данному факту следователи начали проверку.