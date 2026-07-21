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В Свердловской области один человек погиб из-за непогоды - РИА Новости, 21.07.2026
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10:16 21.07.2026 (обновлено: 11:26 21.07.2026)
В Свердловской области один человек погиб из-за непогоды

В Заречном округе Свердловской области человек погиб из-за непогоды

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Заречном округе Свердловской области из-за сильных дождей, грозы и ветра до 18 метров в секунду погиб один человек, нарушено энергоснабжение в пяти населенных пунктах, повалено более 30 деревьев.
  • Аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение восстановлено.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Один человек погиб в Заречном округе Свердловской области, где прошли сильные дожди, гроза с порывами ветра до 18 метров в секунду, из-за чего в пяти населенных пунктах было нарушено энергоснабжение и повалено более 30 деревьев, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
По данным ведомства, за прошедшие сутки в отдельных районах области прошли сильные дожди, грозы, порывы ветра достигали 18 метров в секунду.
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"Прогноз оправдался. В результате прохождения неблагоприятных метеорологических явлений в Заречном муниципальном округе произошло нарушение электроснабжения в пяти населенных пунктах, произошло падение более 30 деревьев, погиб один человек – взрослый", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на данный момент аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение восстановлено.
В региональном следственном управлении СК РФ отметили, что на одном из садовых участков в Заречном муниципальном округе дерево упало на 74-летнего мужчину, пострадавший скончался до приезда скорой помощи. По данному факту следователи начали проверку.
Очевидцы делятся в соцсетях кадрами последствий непогоды. Одна из местных жительниц опубликовала видео со своего приусадебного участка, на нем зафиксировано вырванное с корнем большое дерево, упавшее на баню, за пределами участка видны поваленные на машины высокие сосны.
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