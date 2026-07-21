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Немцы массово устремились в Чехию за дешевым топливом, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2026
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13:14 21.07.2026
Немцы массово устремились в Чехию за дешевым топливом, пишут СМИ

Bild: немецкие автомобилисты массово едут в Чехию за дешевым топливом

© AP Photo / Matthias SchraderЦены на топливо на автозаправочной станции в Мюнхене, Германия
Цены на топливо на автозаправочной станции в Мюнхене, Германия - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Цены на топливо на автозаправочной станции в Мюнхене, Германия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкие автомобилисты массово едут в Чехию за дешевым топливом перед отменой ценового потолка, сообщает газета Bild.
  • Дизель в Чехии стоит до 80 центов дешевле, чем в Германии.
  • После отмены ценового лимита в Чехии разница в стоимости топлива исчезнет.
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Немецкие автомобилисты массово устремились в Чехию за дешевым топливом перед отменой ценового потолка, сообщает газета Bild.
Издание сообщало 19 июля о новом скачке цен на автомобильное топливо в Германии на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом сильнее всего подорожал дизель, цена которого всего за одну неделю выросла сразу на 6,7 цента. Ситуация усугубляется тем, что с 1 июля в ФРГ прекратила действие государственная скидка на топливо.
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"Незадолго до истечения срока действия в Чехии ограничения на стоимость топлива автомобилисты из Германии массово устремляются через границу. В приграничном Острове многие проводят в ожидании (на заправке - ред.) до одного часа, чтобы заправиться дешевым дизельным топливом", - говорится в видеоматериале на сайте издания.
Отмечается, что при стоимости 1,55 евро за литр чешское топливо оказывается до 80 центов дешевле, чем в ФРГ. Ради такой выгоды водители готовы преодолевать расстояние около 100 километров, в том числе из Лейпцига, чтобы заправить полный бак.
После полуночи, когда срок действия ценового лимита в Чехии истечет, преимущество в стоимости исчезнет, заключает издание.
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