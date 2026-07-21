Немцы массово устремились в Чехию за дешевым топливом, пишут СМИ

Цены на топливо на автозаправочной станции в Мюнхене, Германия. Архивное фото

Цены на топливо на автозаправочной станции в Мюнхене, Германия

© AP Photo / Matthias Schrader Цены на топливо на автозаправочной станции в Мюнхене, Германия

Краткий пересказ от РИА ИИ Немецкие автомобилисты массово едут в Чехию за дешевым топливом перед отменой ценового потолка, сообщает газета Bild.

Дизель в Чехии стоит до 80 центов дешевле, чем в Германии.

После отмены ценового лимита в Чехии разница в стоимости топлива исчезнет.

БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Немецкие автомобилисты массово устремились в Чехию за дешевым топливом перед отменой ценового потолка, сообщает газета Bild.

Издание сообщало 19 июля о новом скачке цен на автомобильное топливо в Германии на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке . При этом сильнее всего подорожал дизель, цена которого всего за одну неделю выросла сразу на 6,7 цента. Ситуация усугубляется тем, что с 1 июля в ФРГ прекратила действие государственная скидка на топливо.

"Незадолго до истечения срока действия в Чехии ограничения на стоимость топлива автомобилисты из Германии массово устремляются через границу. В приграничном Острове многие проводят в ожидании (на заправке - ред.) до одного часа, чтобы заправиться дешевым дизельным топливом", - говорится в видеоматериале на сайте издания.

Отмечается, что при стоимости 1,55 евро за литр чешское топливо оказывается до 80 центов дешевле, чем в ФРГ. Ради такой выгоды водители готовы преодолевать расстояние около 100 километров, в том числе из Лейпцига, чтобы заправить полный бак.