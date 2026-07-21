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Маневры корабля ВМФ России близ Великобритании вызвали переполох в Сети - РИА Новости, 21.07.2026
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18:24 21.07.2026

Маневры корабля ВМФ России близ Великобритании вызвали переполох в Сети

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСторожевой корабль "Неустрашимый"
Сторожевой корабль Неустрашимый - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сторожевой корабль "Неустрашимый". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели газеты Daily Mail отреагировали на новость о наблюдении военно-морского флота Британии за учениями российского корабля "Неустрашимый".
  • В комментариях прослеживается саркастическое отношение к действиям флота и правительства Британии.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail бурно отреагировали на новость о наблюдении военно-морского флота Британии за учениями корабля ВМФ России "Неустрашимый".
"Россия знает, насколько слаб наш флот, раз мы не можем остановить шлюпки с мигрантами в Ла-Манше. Прошли те времена, когда Британия правила морями, и теперь нашей страной правят идиоты", — написал один из комментаторов.
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"А почему бы им не нацелиться на наш парламент?" — с сарказмом отметил другой.
"Королевский военно-морской флот похвастался тем, что у него есть хоть какой-то корабль в море", — заметил третий.
"Что ж, теперь нам нужно поблагодарить Владимира Путина за то, что он сделал то, чего мы не смогли — остановил движение резиновых лодок с мигрантами на день или два", — поделился мнением еще один пользователь.
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"Королевский флот, возвращайся в порт и выпей чаю!" — резюмировали читатели.
Во вторник телеканал Sky News сообщил, что ВМС Великобритании наблюдали за учениями фрегата ВМФ России "Неустрашимый" примерно в 40 морских милях к югу от Плимута. Его экипаж проинформировал британский корабль о маневрах, после чего патрульное судно отплыло на безопасное расстояние. Само учение продолжалось в течение получаса и проходило в международных водах.
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все учения и действия военных кораблей Вооруженных сил России осуществляются в соответствии с международным морским правом.
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