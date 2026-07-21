Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели газеты Daily Mail отреагировали на новость о наблюдении военно-морского флота Британии за учениями российского корабля "Неустрашимый".

В комментариях прослеживается саркастическое отношение к действиям флота и правительства Британии.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Читатели газеты Читатели газеты Daily Mail бурно отреагировали на новость о наблюдении военно-морского флота Британии за учениями корабля ВМФ России "Неустрашимый".

"Россия знает, насколько слаб наш флот, раз мы не можем остановить шлюпки с мигрантами в Ла-Манше . Прошли те времена, когда Британия правила морями, и теперь нашей страной правят идиоты", — написал один из комментаторов.

"А почему бы им не нацелиться на наш парламент?" — с сарказмом отметил другой.

"Королевский военно-морской флот похвастался тем, что у него есть хоть какой-то корабль в море", — заметил третий.

"Что ж, теперь нам нужно поблагодарить Владимира Путина за то, что он сделал то, чего мы не смогли — остановил движение резиновых лодок с мигрантами на день или два", — поделился мнением еще один пользователь.

"Королевский флот, возвращайся в порт и выпей чаю!" — резюмировали читатели.

Во вторник телеканал Sky News сообщил, что ВМС Великобритании наблюдали за учениями фрегата ВМФ России "Неустрашимый" примерно в 40 морских милях к югу от Плимута. Его экипаж проинформировал британский корабль о маневрах, после чего патрульное судно отплыло на безопасное расстояние. Само учение продолжалось в течение получаса и проходило в международных водах.