Экс-министр здравоохранения Британии стал главой минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании.
- Энди Бернем назначил Уэса Стритинга, экс-министра здравоохранения, новым министром обороны страны.
ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем назначил экс-министра здравоохранения Уэса Стритинга новым министром обороны страны, заявила канцелярия премьера.
В понедельник состоялась передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера.
"Уэс Стритинг назначен министром обороны", - сообщила канцелярия в соцсети X.
Стритинг ушел с поста в мае и сам претендовал на должность премьер-министра, прежде чем поддержать Бернема.