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Экс-министр здравоохранения Британии стал главой минобороны - РИА Новости, 21.07.2026
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01:11 21.07.2026
Экс-министр здравоохранения Британии стал главой минобороны

Экс-министр здравоохранения Британии Стритинг назначен главой минобороны

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании.
  • Энди Бернем назначил Уэса Стритинга, экс-министра здравоохранения, новым министром обороны страны.
ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем назначил экс-министра здравоохранения Уэса Стритинга новым министром обороны страны, заявила канцелярия премьера.
В понедельник состоялась передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера.
"Уэс Стритинг назначен министром обороны", - сообщила канцелярия в соцсети X.
Стритинг ушел с поста в мае и сам претендовал на должность премьер-министра, прежде чем поддержать Бернема.
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