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В Британии высмеяли призывы депутатов парламента запретить "Машу и Медведя" - РИА Новости, 21.07.2026
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00:36 21.07.2026
В Британии высмеяли призывы депутатов парламента запретить "Машу и Медведя"

Экс-посол Британии Мюррей высмеял призывы депутатов запретить "Машу и Медведя"

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей с иронией прокомментировал призывы некоторых британских депутатов запретить российский мультсериал «Маша и Медведь».
  • Мюррей назвал подобные идеи проявлением антироссийской пропаганды и заявил, что они его оскорбляют.
ВЕНА, 21 июл - РИА Новости. Бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002-2004), шотландский политический активист Крейг Мюррей с иронией прокомментировал призывы некоторых британских депутатов запретить российский мультсериал "Маша и Медведь", заявив РИА Новости, что подобные идеи являются проявлением антироссийской пропаганды.
"Ну да, я думаю, это действительно "очень опасный" мультфильм", - сыронизировал собеседник агентства.
Затем уже в серьезном тоне он добавил, что считает "эту антироссийскую пропаганду" оскорбительной.
"Мне действительно больно на это смотреть", - сказал Мюррей.
Ранее газета Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм "Маша и Медведь", увидев в нем "российскую пропаганду". Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона этого мультфильма.
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В миреВеликобританияУзбекистанКрейг МюррейМаша и МедведиNetflix
 
 
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