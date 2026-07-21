В Британии высмеяли призывы депутатов парламента запретить "Машу и Медведя"

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей с иронией прокомментировал призывы некоторых британских депутатов запретить российский мультсериал «Маша и Медведь».

Мюррей назвал подобные идеи проявлением антироссийской пропаганды и заявил, что они его оскорбляют.

ВЕНА, 21 июл - РИА Новости. Бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002-2004), шотландский политический активист Крейг Мюррей с иронией прокомментировал призывы некоторых британских депутатов запретить российский мультсериал "Маша и Медведь", заявив РИА Новости, что подобные идеи являются проявлением антироссийской пропаганды.

"Ну да, я думаю, это действительно "очень опасный" мультфильм", - сыронизировал собеседник агентства.

Затем уже в серьезном тоне он добавил, что считает "эту антироссийскую пропаганду" оскорбительной.

"Мне действительно больно на это смотреть", - сказал Мюррей