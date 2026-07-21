Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британия и Германия планируют к 2034 году разработать крылатую ракету радиусом действия 2 тысячи километров.
- Десять европейских стран присоединились к программе по разработке новой дальнобойной системы Deep Precision Strike (DPS).
- Рассматриваются два варианта проекта DPS: ракета, летящая на сверхнизких высотах, или же ракета, развивающая скорость, в пять раз превышающую скорость звука.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Британия и Германия планируют к 2034 году разработать крылатую ракету радиусом действия 2 тысячи километров, сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее десять европейских стран присоединились к возглавляемой Великобританией и Германией программе по разработке новой дальнобойной системы Deep Precision Strike (DPS) с радиусом действия более 2 тысяч километров.
"К 2034 году две страны планируют разработать крылатую ракету радиусом действия 2 тысячи километров. DPS нужен для нанесения высокоточных ударов большой дальности", - пишет издание, уточняя, что речь идет о сценарии на случай якобы вероятного конфликта с Россией.
Как отмечает газета со ссылкой на источники в военной промышленности, тонкости проекта DPS строго засекречены, однако ожидается, что он будет опираться на британские разработки и немецкое финансирование, при этом британская сторона преимущественно придерживается мнения, что "проект продвигается хорошими темпами".
По информации газеты, на текущий момент рассматриваются два варианта проекта - ракета, летящая на сверхнизких высотах, или же ракета, развивающая скорость, в пять раз превышающую скорость звука.
Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
При этом Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это якобы "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.