Лондон и Берлин хотят к 2034 году разработать крылатую ракету, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Британия и Германия планируют к 2034 году разработать крылатую ракету радиусом действия 2 тысячи километров.

Десять европейских стран присоединились к программе по разработке новой дальнобойной системы Deep Precision Strike (DPS).

Рассматриваются два варианта проекта DPS: ракета, летящая на сверхнизких высотах, или же ракета, развивающая скорость, в пять раз превышающую скорость звука.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Британия и Германия планируют к 2034 году разработать крылатую ракету радиусом действия 2 тысячи километров, сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее десять европейских стран присоединились к возглавляемой Великобританией Германией программе по разработке новой дальнобойной системы Deep Precision Strike (DPS) с радиусом действия более 2 тысяч километров.

"К 2034 году две страны планируют разработать крылатую ракету радиусом действия 2 тысячи километров. DPS нужен для нанесения высокоточных ударов большой дальности", - пишет издание, уточняя, что речь идет о сценарии на случай якобы вероятного конфликта с Россией.

Как отмечает газета со ссылкой на источники в военной промышленности, тонкости проекта DPS строго засекречены, однако ожидается, что он будет опираться на британские разработки и немецкое финансирование, при этом британская сторона преимущественно придерживается мнения, что "проект продвигается хорошими темпами".

По информации газеты, на текущий момент рассматриваются два варианта проекта - ракета, летящая на сверхнизких высотах, или же ракета, развивающая скорость, в пять раз превышающую скорость звука.

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