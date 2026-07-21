В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
- Силы ПВО Минобороны России уничтожили два вражеских беспилотника, пострадавших и разрушений нет.
ТУЛА, 21 июл – РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Угрозу ударов БПЛА объявили в Тульской области в 0.30 мск, за это время силами ПВО Минобороны России были уничтожены два вражеских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.
"В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
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