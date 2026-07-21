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ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 21.07.2026
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ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

МО РФ: ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на славянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем 1102-го мотострелкового полка уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на славянском направлении.
  • На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем обнаружили и уничтожили два украинских склада с боеприпасами.
ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Пункт управления БПЛА ВСУ был уничтожен расчетами беспилотных систем 1102-го мотострелкового полка 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск на славянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям, расчеты беспилотных систем обнаружили пункт управления БПЛА противника. Точным попаданием цель была уничтожена", — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что на алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили два украинских склада с боеприпасами.
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