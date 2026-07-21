Рейтинг@Mail.ru
Над Брянской областью за сутки уничтожили 18 украинских БПЛА - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 21.07.2026
Над Брянской областью за сутки уничтожили 18 украинских БПЛА

Ковальчук: за сутки над Брянской областью сбили 18 дронов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ПВО
Боевое дежурство ПВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки над Брянской областью уничтожили 18 украинских БПЛА.
  • Уничтожением БПЛА занимались подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск" и линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по региону.
БРЯНСК, 21 июл – РИА Новости. Восемнадцать украинских БПЛА уничтожены за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 18 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
По его словам, уничтожением занимались подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск" и линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по региону.
Учения войск ПВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Силы ПВО за ночь сбили 209 украинских дронов
Вчера, 08:01
 
БезопасностьБрянская областьРоссияЕгор КовальчукФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала