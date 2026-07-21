Над Брянской областью за сутки уничтожили 18 украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За сутки над Брянской областью уничтожили 18 украинских БПЛА.
- Уничтожением БПЛА занимались подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск" и линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по региону.
БРЯНСК, 21 июл – РИА Новости. Восемнадцать украинских БПЛА уничтожены за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 18 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
По его словам, уничтожением занимались подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск" и линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по региону.
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