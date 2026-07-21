Над Брянской областью за сутки уничтожили 18 украинских БПЛА

БРЯНСК, 21 июл – РИА Новости. Восемнадцать украинских БПЛА уничтожены за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

По его словам, уничтожением занимались подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск" и линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по региону.