В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ погибли девять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белгородской области погибли девять мирных жителей в результате атак со стороны Украины.

77 человек получили ранения различной степени тяжести.

БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Девять мирных жителей погибли, 77 получили ранения различной степени тяжести за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"В Белгороде , Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных граждан, среди которых был ребенок. Вчера же была установлена личность мужчины, погибшего 19 июля, таким образом, только за вчерашний день мы потеряли 9 человек", - написал Шуваев в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что в Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 77 человек, среди которых несовершеннолетний.