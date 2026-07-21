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В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ погибли девять человек - РИА Новости, 21.07.2026
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09:14 21.07.2026 (обновлено: 09:31 21.07.2026)
В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ погибли девять человек

В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ погибли 9 человек, еще 77 ранены

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области погибли девять мирных жителей в результате атак со стороны Украины.
  • 77 человек получили ранения различной степени тяжести.
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Девять мирных жителей погибли, 77 получили ранения различной степени тяжести за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных граждан, среди которых был ребенок. Вчера же была установлена личность мужчины, погибшего 19 июля, таким образом, только за вчерашний день мы потеряли 9 человек", - написал Шуваев в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 77 человек, среди которых несовершеннолетний.
Как уточнил оперштаб в канале на платформе "Макс", кроме того, в понедельник в Ровеньской больнице оказана помощь мужчине с акубаротравмой, полученной 19 июля в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль в селе Кубраки Вейделевского округа.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныАлександр ШуваевБелгородУкраина
 
 
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