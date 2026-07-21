В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ погибли девять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области погибли девять мирных жителей в результате атак со стороны Украины.
- 77 человек получили ранения различной степени тяжести.
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Девять мирных жителей погибли, 77 получили ранения различной степени тяжести за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Он добавил, что в Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 77 человек, среди которых несовершеннолетний.
Как уточнил оперштаб в канале на платформе "Макс", кроме того, в понедельник в Ровеньской больнице оказана помощь мужчине с акубаротравмой, полученной 19 июля в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль в селе Кубраки Вейделевского округа.
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22 июня 2022, 17:18