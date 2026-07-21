ВС России сбили два БПЛА ВСУ в небе над Севастополем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения Вооруженных сил России сбили два украинских БПЛА в небе над Севастополем.
- По предварительной информации, в результате атаки никто из людей не пострадал.
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем два украинских БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее губернатор в своем официальном канале на платформе "Макс" сообщил о воздушной тревоге в Севастополе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18