В Рязанской области задержали мужчину, опубликовавшего кадры атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчину задержали в Рязанской области за публикацию видеозаписи атаки БПЛА в чате дачного кооператива.
- Оперативный штаб Рязанской области напомнил, что съемка и публикация террористических атак и их последствий запрещены в регионе.
ТУЛА, 21 июл – РИА Новости. Мужчину, опубликовавшего в чате дачного кооператива видеозапись атаки БПЛА, задержали в Рязанской области, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
"Установлено, что мужчина 30 июня 2026 снял на видео сбитие украинского дрона и разместил видеозапись в чате дачного кооператива. Оперативные сотрудники УМВД России по Рязанской области установили личность автора видео и доставили его в подразделение полиции для дачи объяснений", - говорится в сообщении.
На видеозаписи УМВД России задержанный поясняет, что не осознавал последствий своих действий, однако теперь "понимает, что отснятое видео может стать источником атак БПЛА противника на регион". Он заявил, что теперь осознает свою вину.
Оперативный штаб Рязанской области в "Максе" напомнил, что съемка и публикация террористических атак, а также их последствий запрещены в регионе.