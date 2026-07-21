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В Рязанской области задержали мужчину, опубликовавшего кадры атаки БПЛА - РИА Новости, 21.07.2026
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17:42 21.07.2026
В Рязанской области задержали мужчину, опубликовавшего кадры атаки БПЛА

В Рязанской области задержали опубликовавшего в чате кадры атаки БПЛА мужчину

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчину задержали в Рязанской области за публикацию видеозаписи атаки БПЛА в чате дачного кооператива.
  • Оперативный штаб Рязанской области напомнил, что съемка и публикация террористических атак и их последствий запрещены в регионе.
ТУЛА, 21 июл – РИА Новости. Мужчину, опубликовавшего в чате дачного кооператива видеозапись атаки БПЛА, задержали в Рязанской области, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
"Установлено, что мужчина 30 июня 2026 снял на видео сбитие украинского дрона и разместил видеозапись в чате дачного кооператива. Оперативные сотрудники УМВД России по Рязанской области установили личность автора видео и доставили его в подразделение полиции для дачи объяснений", - говорится в сообщении.
На видеозаписи УМВД России задержанный поясняет, что не осознавал последствий своих действий, однако теперь "понимает, что отснятое видео может стать источником атак БПЛА противника на регион". Он заявил, что теперь осознает свою вину.
Оперативный штаб Рязанской области в "Максе" напомнил, что съемка и публикация террористических атак, а также их последствий запрещены в регионе.
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