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Патриарх Кирилл рассказал, о чем спросит Бог на Страшном суде - РИА Новости, 21.07.2026
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14:38 21.07.2026
Патриарх Кирилл рассказал, о чем спросит Бог на Страшном суде

Патриарх Кирилл: Бог на Страшном суде спросит, помог ли человек нуждающимся

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Кирилл заявил, что на Страшном суде Бог спросит человека о том, помогал ли он нуждающимся.
  • Отрицательный ответ на вопрос Бога о добрых делах закроет перед человеком врата рая, отметил патриарх.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Бог на Страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Когда закончится наша жизнь, и предстанем пред Богом на Страшном суде - Он никого никогда не спросит: "Ты какой национальности?", или "Какое у тебя образование?", или "Как ты карьеру-то сделал на земле? Начальником был? Ах, ты не был начальником". Никогда ничего подобного от Господа не услышим. Он спросит от нас: "Ты голодному помог? Ты несчастного поддержал? Ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы, с теми, кто в этом нуждается?", - сказал патриарх Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани.
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Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая.
"Проход в эти врата прямо связан с тем, насколько мы способны при земной жизни совершать добрые дела, вне зависимости от того, на кого эти дела распространяются - на православных, на мусульман или даже на людей неверующих. За неверующих надо всегда молиться, чтобы Господь обратил их к вере", - добавил патриарх.
Патриарх Кирилл во время визита в Татарстан возглавил чин освящения храма святителя Николы Тульского в Казанско-Богородицком монастыре в праздник обретения Казанской иконы Божией Матери во вторник. На богослужении присутствовал глава Татарстана Рустам Минниханов.
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