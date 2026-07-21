Патриарх Кирилл рассказал, о чем спросит Бог на Страшном суде

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Бог на Страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Проход в эти врата прямо связан с тем, насколько мы способны при земной жизни совершать добрые дела, вне зависимости от того, на кого эти дела распространяются - на православных, на мусульман или даже на людей неверующих. За неверующих надо всегда молиться, чтобы Господь обратил их к вере", - добавил патриарх.