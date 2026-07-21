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Бобр напал на поляка и оставил его без трусов - РИА Новости, 21.07.2026
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12:08 21.07.2026 (обновлено: 14:54 21.07.2026)
Бобр напал на поляка и оставил его без трусов

Fakt: бобр напал на поляка и украл у него нижнее белье

© Фото : соцсетиБобр утащил одежду мужчины
Бобр утащил одежду мужчины - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : соцсети
Бобр утащил одежду мужчины
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Польши обнаружил, что бобр украл его нижнее белье с бельевой веревки.
  • Мужчина предположил, что одежда понадобилась животному для строительства хатки.
  • Пользователи интернета порекомендовали поляку «подружиться с бобром и жить в гармонии».
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Житель Польши обнаружил, что бобр украл его нижнее белье с бельевой веревки, пишет Fakt.
По словам мужчины, он на протяжении длительного времени не мог понять причину пропажи вещей, пока не застал животное с поличным.
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"Я вышел посмотреть, чем он занимается, и тут этот хитрый тип выбежал во двор, сорвал с веревки пару сушившихся трусов и бросился прямо в воду, засунув их в зубы. Я застыл на месте, но он обернулся, зашипел на меня и исчез в воде, словно какой-то болотный демон", — приводит издание слова поляка.
Мужчина предположил, что одежда понадобилась животному для строительства хатки.

Также он отметил, что бобр вел себя как "разъяренная свинья", и пошутил, что животное выглядело так, будто прошло специальную подготовку.
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"Он смотрел на меня так, будто это его собственность, а я всего лишь чужак", — добавил мужчина.
Пользователи интернета порекомендовали поляку "подружиться с бобром и жить в гармонии".
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