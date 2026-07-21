Бобр напал на поляка и оставил его без трусов

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Польши обнаружил, что бобр украл его нижнее белье с бельевой веревки.

Мужчина предположил, что одежда понадобилась животному для строительства хатки.

Пользователи интернета порекомендовали поляку «подружиться с бобром и жить в гармонии».

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Житель Польши обнаружил, что бобр украл его нижнее белье с бельевой веревки, пишет Житель Польши обнаружил, что бобр украл его нижнее белье с бельевой веревки, пишет Fakt

По словам мужчины, он на протяжении длительного времени не мог понять причину пропажи вещей, пока не застал животное с поличным.

"Я вышел посмотреть, чем он занимается, и тут этот хитрый тип выбежал во двор, сорвал с веревки пару сушившихся трусов и бросился прямо в воду, засунув их в зубы. Я застыл на месте, но он обернулся, зашипел на меня и исчез в воде, словно какой-то болотный демон", — приводит издание слова поляка.

Мужчина предположил, что одежда понадобилась животному для строительства хатки.



Также он отметил, что бобр вел себя как "разъяренная свинья", и пошутил, что животное выглядело так, будто прошло специальную подготовку.

"Он смотрел на меня так, будто это его собственность, а я всего лишь чужак", — добавил мужчина.