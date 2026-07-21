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Бернэм согласился на использование США британских баз для ударов по Ирану - РИА Новости, 21.07.2026
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23:39 21.07.2026
Бернэм согласился на использование США британских баз для ударов по Ирану

Bloomberg: Бернем разрешил США использовать базы Британии для ударов по Ирану

© Фото : MoD/Crown copyright (2014) Британские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : MoD/Crown copyright (2014)
Британские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем разрешил США продолжить использовать британские авиабазы для нанесения ударов по Ирану.
  • Ушедший с поста премьера Кир Стармер провел совещание кабмина, на котором чиновники приняли решение разрешить США продолжить использовать базы.
  • Бомбардировщики США используют британскую базу на архипелаге Чагос и базу Фэрфорд в Англии с начала конфликта с Ираном.
ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем разрешил США продолжить использовать британские авиабазы для нанесения так называемых "оборонительных" ударов по Ирану, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«
"Новый премьер-министр Энди Бернэм одобрил использование Соединенными Штатами британских военных баз для того, что Великобритания называет оборонительными ударами по Ирану", - пишет издание.
Отмечается, что ушедший с поста премьера в понедельник Кир Стармер провел совещание кабмина в пятницу для обсуждения вопроса использования США британских баз на фоне возобновления конфликта на Ближнем Востоке. Чиновники приняли решение разрешить США продолжить использовать базы, а сменивший Стармера Бернем был проинформирован об итогах совещания и оставил решение в силе.
Бомбардировщики США используют британскую базу на архипелаге Чагос и базу Фэрфорд в Англии с начала конфликта с Ираном.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с того дня провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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