Бернэм согласился на использование США британских баз для ударов по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем разрешил США продолжить использовать британские авиабазы для нанесения ударов по Ирану.
- Ушедший с поста премьера Кир Стармер провел совещание кабмина, на котором чиновники приняли решение разрешить США продолжить использовать базы.
- Бомбардировщики США используют британскую базу на архипелаге Чагос и базу Фэрфорд в Англии с начала конфликта с Ираном.
ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем разрешил США продолжить использовать британские авиабазы для нанесения так называемых "оборонительных" ударов по Ирану, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«
"Новый премьер-министр Энди Бернэм одобрил использование Соединенными Штатами британских военных баз для того, что Великобритания называет оборонительными ударами по Ирану", - пишет издание.
Отмечается, что ушедший с поста премьера в понедельник Кир Стармер провел совещание кабмина в пятницу для обсуждения вопроса использования США британских баз на фоне возобновления конфликта на Ближнем Востоке. Чиновники приняли решение разрешить США продолжить использовать базы, а сменивший Стармера Бернем был проинформирован об итогах совещания и оставил решение в силе.
Бомбардировщики США используют британскую базу на архипелаге Чагос и базу Фэрфорд в Англии с начала конфликта с Ираном.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с того дня провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.