На Украине вынесли приговор экс-командиру спецназа "Беркут"

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывшего командира киевского полка спецподразделения милиции "Беркут" приговорили на Украине к 10 годам лишения свободы за препятствование участникам евромайдана в 2014 году.

Двум его подчиненным и начальнику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Киеве дали восемь лет.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Суд на Украине приговорил бывшего командира киевского полка спецподразделения милиции "Беркут" к 10 годам лишения свободы за то, что "препятствовал" участникам евромайдана в Киеве в 2014 году, сообщили в офисе генпрокурора.

В ведомстве утверждают, что в 2014 году бывший командир полка спецподразделения МВД Украины и двое его подчиненных, которые участвовали в охране правопорядка в центре Киева , препятствовали "акциям протеста", якобы незаконно задержали 22 участника евромайдана и применяли к ним насилие.

"Бывший командир киевского "Беркута" приговорен к 10 годам лишения свободы. Двух его подчиненных и начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Киеве – к 8 годам", - добавили в офисе генпрокурора.

Главная киевская площадь - площадь Независимости - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС . Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.

В феврале 2014 года Верховная Рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко*. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.