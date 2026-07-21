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На Украине вынесли приговор экс-командиру спецназа "Беркут" - РИА Новости, 21.07.2026
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12:16 21.07.2026
На Украине вынесли приговор экс-командиру спецназа "Беркут"

В Киеве экс-командиру "Беркута" дали 10 лет за задержания участников евромайдана

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшего командира киевского полка спецподразделения милиции "Беркут" приговорили на Украине к 10 годам лишения свободы за препятствование участникам евромайдана в 2014 году.
  • Двум его подчиненным и начальнику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Киеве дали восемь лет.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Суд на Украине приговорил бывшего командира киевского полка спецподразделения милиции "Беркут" к 10 годам лишения свободы за то, что "препятствовал" участникам евромайдана в Киеве в 2014 году, сообщили в офисе генпрокурора.
В ведомстве утверждают, что в 2014 году бывший командир полка спецподразделения МВД Украины и двое его подчиненных, которые участвовали в охране правопорядка в центре Киева, препятствовали "акциям протеста", якобы незаконно задержали 22 участника евромайдана и применяли к ним насилие.
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"Бывший командир киевского "Беркута" приговорен к 10 годам лишения свободы. Двух его подчиненных и начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Киеве – к 8 годам", - добавили в офисе генпрокурора.
Главная киевская площадь - площадь Независимости - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
В феврале 2014 года Верховная Рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко*. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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