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В Приморье врачи спасли девушку с редчайшей патологией - РИА Новости, 21.07.2026
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17:39 21.07.2026
В Приморье врачи спасли девушку с редчайшей патологией

Во Владивостоке врачи спасли женщину с эктопической замершей беременностью

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВрач проводит осмотр пациентки
Врач проводит осмотр пациентки - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Врач проводит осмотр пациентки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи гинекологического отделения третьего родильного дома Владивостока провели сложную операцию по спасению жизни 28-летней женщины.
  • У пациентки диагностировали редкую и опасную патологию — эктопическую замершую беременность в рудиментарном роге матки.
  • Пациентка выписана и теперь наблюдается в медицинском учреждении амбулаторно.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Врачи Приморского края спасли жизнь 28-летней женщине с эктопической замершей беременностью, диагностируемой в редких случаях, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
«
"Гинекологическое отделение третьего родильного дома Владивостока успешно провело сложную операцию по спасению жизни молодой женщины 28 лет. Пациентка поступила 14 июля в экстренном порядке с крайне редким и опасным диагнозом — эктопическая замершая беременность в рудиментарном роге матки", - говорится в сообщении.
Как отметили в минздраве, по статистике, частота этой патологии диагностируется в одном случае на 76 тысяч–140 тысяч беременностей. Главная опасность заключается в том, что только около 14% случаев диагностируются до развития жизнеугрожающих осложнений.
"Была проделана большая работа - это командный результат высочайшего уровня. От скорости принятия решения врачом УЗИ до ювелирной точности хирурга за камерой — всё имеет значение. Мы рады, что смогли помочь пациентке и подарить ей главное — жизнь и надежду на рождение детей", - отметила заведующая гинекологическим отделением Елена Федоренко, слова которой приводит пресс-служба.
Пациентка выписана и теперь наблюдается в медицинском учреждении амбулаторно.
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