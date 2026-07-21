В Приморье врачи спасли девушку с редчайшей патологией

Краткий пересказ от РИА ИИ Врачи гинекологического отделения третьего родильного дома Владивостока провели сложную операцию по спасению жизни 28-летней женщины.

У пациентки диагностировали редкую и опасную патологию — эктопическую замершую беременность в рудиментарном роге матки.

Пациентка выписана и теперь наблюдается в медицинском учреждении амбулаторно.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Врачи Приморского края спасли жизнь 28-летней женщине с эктопической замершей беременностью, диагностируемой в редких случаях, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

« "Гинекологическое отделение третьего родильного дома Владивостока успешно провело сложную операцию по спасению жизни молодой женщины 28 лет. Пациентка поступила 14 июля в экстренном порядке с крайне редким и опасным диагнозом — эктопическая замершая беременность в рудиментарном роге матки", - говорится в сообщении.

Как отметили в минздраве, по статистике, частота этой патологии диагностируется в одном случае на 76 тысяч–140 тысяч беременностей. Главная опасность заключается в том, что только около 14% случаев диагностируются до развития жизнеугрожающих осложнений.

"Была проделана большая работа - это командный результат высочайшего уровня. От скорости принятия решения врачом УЗИ до ювелирной точности хирурга за камерой — всё имеет значение. Мы рады, что смогли помочь пациентке и подарить ей главное — жизнь и надежду на рождение детей", - отметила заведующая гинекологическим отделением Елена Федоренко, слова которой приводит пресс-служба.