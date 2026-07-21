В Белгороде при атаках ВСУ ранены три человека

БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Три человека ранены в Белгороде и Белгородском округе в результате ударов дронов ВСУ по коммерческим объектам, сообщили в оперативном штабе региона.

В сообщении уточняется, что в Белгородском округе в селе Стрелецкое беспилотник взорвался на территории коммерческого объекта. Мужчину со множественными осколочными ранениями бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода, уточнили в оперштабе.