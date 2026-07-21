В Белгороде при атаках ВСУ ранены три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгороде беспилотник нанес удар по территории коммерческого объекта, двое человек ранены.
- В Белгородском округе в селе Стрелецкое беспилотник взорвался на территории коммерческого объекта, ранен один человек.
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Три человека ранены в Белгороде и Белгородском округе в результате ударов дронов ВСУ по коммерческим объектам, сообщили в оперативном штабе региона.
"В Белгороде беспилотник нанес удар по территории коммерческого объекта. Женщину с частичной травматической ампутацией ноги скорая помощь доставляет в областную клиническую больницу. 18-летнего молодого человека, который получил осколочные ранения предплечья, транспортируют в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что в Белгородском округе в селе Стрелецкое беспилотник взорвался на территории коммерческого объекта. Мужчину со множественными осколочными ранениями бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода, уточнили в оперштабе.