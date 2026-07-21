В России могут разрешить банкам возвращать деньги жертвам кибермошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Минцифры опубликовало проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями.

В рамках доктрины предлагается ввести механизм "обратного взыскания средств" для возврата денег жертвам мошенничества.

Проект предполагает усовершенствование порядка возврата похищенных средств и внедрение механизмов для предотвращения мошеннических операций.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Механизм "обратного взыскания средств" со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям, могут ввести в России, тем самым разрешив банкам возвращать деньги жертвам, Механизм "обратного взыскания средств" со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям, могут ввести в России, тем самым разрешив банкам возвращать деньги жертвам, следует из проекта приказа Минцифры РФ.

Во вторник Минцифры опубликовало проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями, она призвана усилить защиту граждан и бизнеса, упорядочить работу государственных органов и организаций в этой сфере.

"Задачи реализации доктрины в сфере финансового взаимодействия и возмещения ущерба основываются на справедливом распределении ответственности сторон и предполагают: установление на законодательном уровне полномочий кредитных организаций по совместному принятию решений о возврате денежных средств отправителям при переводах, осуществленных без добровольного согласия клиента, путем взыскания сумм со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям (механизм "обратного взыскания")", - говорится в документе.

Также планирует усовершенствовать порядок возврата похищенных средств со счетов клиентов, включая установление регламентированных сроков и ответственности участников.