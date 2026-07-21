В России могут разрешить банкам возвращать деньги жертвам кибермошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минцифры опубликовало проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями.
- В рамках доктрины предлагается ввести механизм "обратного взыскания средств" для возврата денег жертвам мошенничества.
- Проект предполагает усовершенствование порядка возврата похищенных средств и внедрение механизмов для предотвращения мошеннических операций.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Механизм "обратного взыскания средств" со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям, могут ввести в России, тем самым разрешив банкам возвращать деньги жертвам, следует из проекта приказа Минцифры РФ.
Во вторник Минцифры опубликовало проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями, она призвана усилить защиту граждан и бизнеса, упорядочить работу государственных органов и организаций в этой сфере.
"Задачи реализации доктрины в сфере финансового взаимодействия и возмещения ущерба основываются на справедливом распределении ответственности сторон и предполагают: установление на законодательном уровне полномочий кредитных организаций по совместному принятию решений о возврате денежных средств отправителям при переводах, осуществленных без добровольного согласия клиента, путем взыскания сумм со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям (механизм "обратного взыскания")", - говорится в документе.
Также планирует усовершенствовать порядок возврата похищенных средств со счетов клиентов, включая установление регламентированных сроков и ответственности участников.
Согласно проекту доктрины, будут внедрены механизмы, которые помогут организациям предотвращать мошеннические операции, включая применение контрольных показателей эффективности, а также рейтинговую систему, основанную на внедрении антифрод-инструментов.