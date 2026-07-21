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В России могут разрешить банкам возвращать деньги жертвам кибермошенников - РИА Новости, 21.07.2026
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23:50 21.07.2026
В России могут разрешить банкам возвращать деньги жертвам кибермошенников

В России могут ввести механизм обратного взыскания средств со счетов мошенников

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкОфис банка
Офис банка - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Макс Ветров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры опубликовало проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями.
  • В рамках доктрины предлагается ввести механизм "обратного взыскания средств" для возврата денег жертвам мошенничества.
  • Проект предполагает усовершенствование порядка возврата похищенных средств и внедрение механизмов для предотвращения мошеннических операций.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Механизм "обратного взыскания средств" со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям, могут ввести в России, тем самым разрешив банкам возвращать деньги жертвам, следует из проекта приказа Минцифры РФ.
Во вторник Минцифры опубликовало проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями, она призвана усилить защиту граждан и бизнеса, упорядочить работу государственных органов и организаций в этой сфере.
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"Задачи реализации доктрины в сфере финансового взаимодействия и возмещения ущерба основываются на справедливом распределении ответственности сторон и предполагают: установление на законодательном уровне полномочий кредитных организаций по совместному принятию решений о возврате денежных средств отправителям при переводах, осуществленных без добровольного согласия клиента, путем взыскания сумм со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям (механизм "обратного взыскания")", - говорится в документе.
Также планирует усовершенствовать порядок возврата похищенных средств со счетов клиентов, включая установление регламентированных сроков и ответственности участников.
Согласно проекту доктрины, будут внедрены механизмы, которые помогут организациям предотвращать мошеннические операции, включая применение контрольных показателей эффективности, а также рейтинговую систему, основанную на внедрении антифрод-инструментов.
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