СМИ: производители БАДов попросили доработать контроль на маркетплейсах

Краткий пересказ от РИА ИИ Союз производителей биологически активных добавок к пище обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой доработать механизм проверки товаров на маркетплейсах.

По мнению союза, действующие правила не позволяют в полной мере пресечь продажу контрафактной и вводящей покупателей в заблуждение продукции.

Союз производителей БАДов предлагает распространить контроль над продукцией на всю информацию в карточках товаров и сократить сроки введения процесса проверки продукции.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Союз производителей биологически активных добавок к пище (БАД) обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой доработать механизм проверки товаров на маркетплейсах: по мнению союза, утвержденные правила не позволяют в полной мере пресечь продажу контрафактной и вводящей покупателей в заблуждение продукции, пишет газета " Союз производителей биологически активных добавок к пище (БАД) обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой доработать механизм проверки товаров на маркетплейсах: по мнению союза, утвержденные правила не позволяют в полной мере пресечь продажу контрафактной и вводящей покупателей в заблуждение продукции, пишет газета " Ведомости ".

"Союз производителей биологически активных добавок к пище (СП БАД) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой провести доработку утвержденного механизма проверки товаров на маркетплейсах. В письме организации, с которым ознакомились "Ведомости", говорится, что действующие правила не позволяют в полной мере пресечь продажу контрафактной и вводящей покупателей в заблуждение продукции", - говорится в материале.

Отмечается, что маркетплейсы, согласно постановлению правительства №821, регламентирующему проверку цифровыми платформами карточек имеющихся товаров, принятому в июле текущего года во исполнение закона о платформенной экономике, обязаны проверять информацию о товарах, работах и услугах, размещаемую у них. Однако, как считают в союзе, это помогает решить только часть проблемы.

В частности, Союз производителей БАДов указал на то, что проверка реквизитов продавцов не гарантирует достоверности самого предложения. Там полагают, что описание свойств, изображение упаковки и категория товара остаются вне проверки маркетплейсов, что дает возможность недобросовестным продавцам использовать ложные фотографии и описания.

Помимо этого, начало проверок запланировано на 1 марта 2027 года, а до этого времени, считают в союзе, производители контрафактных товаров смогут использовать узнаваемые бренды и упаковку, вводя покупателей в заблуждение.

И кроме того, там указали на отсутствие единых критериев оценки карточек.

"В письме говорится, что в документе не определено, каким образом платформы должны сопоставлять данные маркировки с текстовой и графической информацией, а также какие именно расхождения должны становиться основанием для блокировки", - пишет газета.