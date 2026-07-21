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СМИ: производители БАДов попросили доработать контроль на маркетплейсах - РИА Новости, 21.07.2026
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08:46 21.07.2026 (обновлено: 08:51 21.07.2026)
СМИ: производители БАДов попросили доработать контроль на маркетплейсах

"Ведомости": производители БАДов попросили доработать контроль на маркетплейсах

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКапсулы
Капсулы - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Союз производителей биологически активных добавок к пище обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой доработать механизм проверки товаров на маркетплейсах.
  • По мнению союза, действующие правила не позволяют в полной мере пресечь продажу контрафактной и вводящей покупателей в заблуждение продукции.
  • Союз производителей БАДов предлагает распространить контроль над продукцией на всю информацию в карточках товаров и сократить сроки введения процесса проверки продукции.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Союз производителей биологически активных добавок к пище (БАД) обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой доработать механизм проверки товаров на маркетплейсах: по мнению союза, утвержденные правила не позволяют в полной мере пресечь продажу контрафактной и вводящей покупателей в заблуждение продукции, пишет газета "Ведомости".
"Союз производителей биологически активных добавок к пище (СП БАД) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой провести доработку утвержденного механизма проверки товаров на маркетплейсах. В письме организации, с которым ознакомились "Ведомости", говорится, что действующие правила не позволяют в полной мере пресечь продажу контрафактной и вводящей покупателей в заблуждение продукции", - говорится в материале.
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Отмечается, что маркетплейсы, согласно постановлению правительства №821, регламентирующему проверку цифровыми платформами карточек имеющихся товаров, принятому в июле текущего года во исполнение закона о платформенной экономике, обязаны проверять информацию о товарах, работах и услугах, размещаемую у них. Однако, как считают в союзе, это помогает решить только часть проблемы.
В частности, Союз производителей БАДов указал на то, что проверка реквизитов продавцов не гарантирует достоверности самого предложения. Там полагают, что описание свойств, изображение упаковки и категория товара остаются вне проверки маркетплейсов, что дает возможность недобросовестным продавцам использовать ложные фотографии и описания.
Помимо этого, начало проверок запланировано на 1 марта 2027 года, а до этого времени, считают в союзе, производители контрафактных товаров смогут использовать узнаваемые бренды и упаковку, вводя покупателей в заблуждение.
И кроме того, там указали на отсутствие единых критериев оценки карточек.
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"В письме говорится, что в документе не определено, каким образом платформы должны сопоставлять данные маркировки с текстовой и графической информацией, а также какие именно расхождения должны становиться основанием для блокировки", - пишет газета.
С учетом всех доводов Союз производителей БАДов предлагает распространить контроль над продукцией не только на реквизиты продавцов, но и на всю информацию, размещенную в их карточках товаров, а также сократить сроки введения процесса проверки продукции, резюмирует издание.
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