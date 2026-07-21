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Экс-главу ярославского АТП заподозрили в присвоении 750 тысяч рублей - РИА Новости, 21.07.2026
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18:55 21.07.2026
Экс-главу ярославского АТП заподозрили в присвоении 750 тысяч рублей

Экс-главу ярославского АТП задержали по подозрению в превышении полномочий

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший руководитель Ярославского автотранспортного предприятия подозревается в том, что выписал подчиненным премии на 750 тысяч рублей, а деньги они отдали ему.
  • Исполняющий обязанности директора АО «Ярославское АТП» Иван Рытов и несколько его коллег были уволены за выявленные серьезные нарушения, а позже Рытова задержали за злоупотребление полномочиями.
  • СУСК в ближайшее время выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Бывший руководитель Ярославского автотранспортного предприятия подозревается в том, что по договоренности с подчиненными выписал им премии на 750 тысяч рублей, но деньги они отдали ему, сообщает СУСК по Ярославской области.
Во вторник губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал в канале на платформе "Макс", что исполняющий обязанности директора АО "Ярославское АТП" Иван Рытов и несколько его коллег были уволены за выявленные серьезные нарушения, а позже Рытова задержали за злоупотребление полномочиями.
В СУСК подтвердили информацию о задержании, отметив, что бывший исполняющий обязанности гендиректора АО "Ярославское АТП" подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).
"Подозреваемый… из корыстной заинтересованности дал незаконные указания подчинённым сотрудникам о подготовке служебных записок о выплате премий и поощрений. На основании этих документов он издал приказы о вознаграждения работников вопреки установленному порядку, без должного согласования с советом директоров. В результате преступных действий были выплачены премии и вознаграждения в сумме не менее 750 тысяч рублей, которые работники вернули фигуранту после снятия со своих счетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступление было совершено с апреля по начало июля.
СУСК информирует, что в ближайшее время выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
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