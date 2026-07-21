В Белгородской области при атаке ВСУ погиб один мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области при атаках БПЛА ВСУ погиб один мирный житель.
- Еще двое мирных жителей ранены.
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще двое ранены в трех округах Белгородской области при атаках БПЛА ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
В сообщении уточняется, что в Шебекине FPV-дрон атаковал автомобиль, находившийся внутри водитель от полученных ранений скончался на месте. При взрыве машина загорелась, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.
По данным штаба, в хуторе Красноорловский Краснояружского округа FPV-дрон взорвался во дворе частного дома, в крайне тяжелом состоянии госпитализирован мужчина с множественными осколочными ранениями. В результате атак БПЛА повреждены несколько автомобилей и ЛЭП в поселках Красная Яруга, Отрадовский и Октябрьский Белгородского округа, а в селе Графовка Шебекинского округа беспилотник сдетонировал возле многоквартирного дома.
"В Грайворонском округе в селе Дорогощь в результате атаки FPV-дрона у мужчины множественные осколочные ранения ног. Пострадавшего бойцы "БАРС-Белгород" доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи он будет направлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - добавили в штабе.