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В Белгородской области при атаке ВСУ погиб один мирный житель - РИА Новости, 21.07.2026
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15:14 21.07.2026 (обновлено: 15:44 21.07.2026)
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб один мирный житель

В Белгородской области при атаке ВСУ погиб один мирный житель, еще двое ранены

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области при атаках БПЛА ВСУ погиб один мирный житель.
  • Еще двое мирных жителей ранены.
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще двое ранены в трех округах Белгородской области при атаках БПЛА ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
"Очередные атаки ВСУ на нашу область. Погиб мирный житель, еще двое ранены ", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что в Шебекине FPV-дрон атаковал автомобиль, находившийся внутри водитель от полученных ранений скончался на месте. При взрыве машина загорелась, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.
По данным штаба, в хуторе Красноорловский Краснояружского округа FPV-дрон взорвался во дворе частного дома, в крайне тяжелом состоянии госпитализирован мужчина с множественными осколочными ранениями. В результате атак БПЛА повреждены несколько автомобилей и ЛЭП в поселках Красная Яруга, Отрадовский и Октябрьский Белгородского округа, а в селе Графовка Шебекинского округа беспилотник сдетонировал возле многоквартирного дома.
"В Грайворонском округе в селе Дорогощь в результате атаки FPV-дрона у мужчины множественные осколочные ранения ног. Пострадавшего бойцы "БАРС-Белгород" доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи он будет направлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - добавили в штабе.
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