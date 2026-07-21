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ВСУ атаковали автовокзал в Запорожской области - РИА Новости, 21.07.2026
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15:02 21.07.2026 (обновлено: 15:10 21.07.2026)
ВСУ атаковали автовокзал в Запорожской области

Балицкий: ВСУ атаковали автовокзал в Каменке-Днепровской, ранены два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали автовокзал в Каменке-Днепровской Запорожской области.
  • Два человека получили ранения: парень 2005 года рождения и мужчина 1958 года рождения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали автовокзал в Каменке-Днепровской Запорожской области, ранены два человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Каменке-Днепровской противник совершил атаку БпЛА по территории районного автовокзала, ранения получили два мирных жителя — парень 2005 года рождения и мужчина 1958 года рождения", - написал он в канале на платформе "Макс".
Оба пострадавших оперативно эвакуированы, им оказывается медицинская помощь. Опасность повторных ударов сохраняется, добавил он.
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