ВСУ атаковали автовокзал в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали автовокзал в Каменке-Днепровской Запорожской области.
- Два человека получили ранения: парень 2005 года рождения и мужчина 1958 года рождения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали автовокзал в Каменке-Днепровской Запорожской области, ранены два человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Каменке-Днепровской противник совершил атаку БпЛА по территории районного автовокзала, ранения получили два мирных жителя — парень 2005 года рождения и мужчина 1958 года рождения", - написал он в канале на платформе "Макс".
Оба пострадавших оперативно эвакуированы, им оказывается медицинская помощь. Опасность повторных ударов сохраняется, добавил он.