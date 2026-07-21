Рейтинг@Mail.ru
Турция получила статус партнера по диалогу АСЕАН - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 21.07.2026 (обновлено: 16:13 21.07.2026)
Турция получила статус партнера по диалогу АСЕАН

Фидан: Турция получила статус партнера по диалогу АСЕАН

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция получила статус партнера по диалогу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
  • Статус партнера по диалогу АСЕАН является следующим по значимости после членства в объединении, и ранее его получили лишь 11 государств.
  • Министр Хакан Фидан подчеркнул, что новый статус позволит углубить политическое и экономическое сотрудничество Турции со странами АСЕАН.
АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Турция получила статус партнера по диалогу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
"По решению, принятому министрами иностранных дел АСЕАН в Маниле, Турция была принята в качестве партнера по диалогу АСЕАН", - написал Фидан в соцсети X.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Лавров прибыл на гала-ужин АСЕАН без традиционной национальной рубашки
Вчера, 15:19
По его словам, статус партнера по диалогу является следующим по значимости после членства в объединении, и ранее его получили лишь 11 государств.
Фидан отметил, что Турция подала заявку на получение этого статуса в 2024 году. Он поблагодарил министров иностранных дел стран АСЕАН, председательствующие Филиппины и секретариат организации за поддержку в ходе рассмотрения заявки.
Министр подчеркнул, что решение имеет важное значение для укрепления позиций Турции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продвижения долгосрочной стратегии Анкары в отношении АСЕАН и реализации совместных проектов.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН
20 июля, 05:44
По словам главы турецкого МИД, с момента установления институциональных отношений с АСЕАН в 2010 году товарооборот Турции со странами объединения вырос с 6,5 до 16 миллиардов долларов. Он выразил уверенность, что новый статус позволит углубить политическое и экономическое сотрудничество с регионом, население которого составляет около 700 миллионов человек, а совокупный объем экономики превышает 4 триллиона долларов.
АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) объединяет Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Восточный Тимор (после завершения процесса вступления). Статус партнера по диалогу позволяет государствам участвовать в регулярных встречах и механизмах сотрудничества с объединением по вопросам политики, экономики, безопасности и других направлений.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Страны АСЕАН нашли надежного партнера в лице России, заявили в Госдуме
28 июня, 21:37
 
В миреТурцияХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала