Турция получила статус партнера по диалогу АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турция получила статус партнера по диалогу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
- Статус партнера по диалогу АСЕАН является следующим по значимости после членства в объединении, и ранее его получили лишь 11 государств.
- Министр Хакан Фидан подчеркнул, что новый статус позволит углубить политическое и экономическое сотрудничество Турции со странами АСЕАН.
АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Турция получила статус партнера по диалогу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
По его словам, статус партнера по диалогу является следующим по значимости после членства в объединении, и ранее его получили лишь 11 государств.
Фидан отметил, что Турция подала заявку на получение этого статуса в 2024 году. Он поблагодарил министров иностранных дел стран АСЕАН, председательствующие Филиппины и секретариат организации за поддержку в ходе рассмотрения заявки.
Министр подчеркнул, что решение имеет важное значение для укрепления позиций Турции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продвижения долгосрочной стратегии Анкары в отношении АСЕАН и реализации совместных проектов.
По словам главы турецкого МИД, с момента установления институциональных отношений с АСЕАН в 2010 году товарооборот Турции со странами объединения вырос с 6,5 до 16 миллиардов долларов. Он выразил уверенность, что новый статус позволит углубить политическое и экономическое сотрудничество с регионом, население которого составляет около 700 миллионов человек, а совокупный объем экономики превышает 4 триллиона долларов.
АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) объединяет Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Восточный Тимор (после завершения процесса вступления). Статус партнера по диалогу позволяет государствам участвовать в регулярных встречах и механизмах сотрудничества с объединением по вопросам политики, экономики, безопасности и других направлений.