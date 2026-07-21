Турция получила статус партнера по диалогу АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ Турция получила статус партнера по диалогу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Статус партнера по диалогу АСЕАН является следующим по значимости после членства в объединении, и ранее его получили лишь 11 государств.

Министр Хакан Фидан подчеркнул, что новый статус позволит углубить политическое и экономическое сотрудничество Турции со странами АСЕАН.

АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Турция получила статус партнера по диалогу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

"По решению, принятому министрами иностранных дел АСЕАН в Маниле Турция была принята в качестве партнера по диалогу АСЕАН", - написал Фидан в соцсети X

По его словам, статус партнера по диалогу является следующим по значимости после членства в объединении, и ранее его получили лишь 11 государств.

Фидан отметил, что Турция подала заявку на получение этого статуса в 2024 году. Он поблагодарил министров иностранных дел стран АСЕАН, председательствующие Филиппины и секретариат организации за поддержку в ходе рассмотрения заявки.

Министр подчеркнул, что решение имеет важное значение для укрепления позиций Турции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продвижения долгосрочной стратегии Анкары в отношении АСЕАН и реализации совместных проектов.

По словам главы турецкого МИД, с момента установления институциональных отношений с АСЕАН в 2010 году товарооборот Турции со странами объединения вырос с 6,5 до 16 миллиардов долларов. Он выразил уверенность, что новый статус позволит углубить политическое и экономическое сотрудничество с регионом, население которого составляет около 700 миллионов человек, а совокупный объем экономики превышает 4 триллиона долларов.