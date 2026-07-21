Лавров прибыл на Филиппины для участия в мероприятиях АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом на Филиппины для участия в мероприятиях АСЕАН.

Возможно проведение встреч Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН.

МАНИЛА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом на Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает корреспондент РИА Новости.

В частности, министр примет участие в ежегодной встрече глав МИД стран АСЕАН и ее диалоговых партнеров, проведет консультации в формате Россия-АСЕАН и поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.

Не исключено, что на полях мероприятий АСЕАН Лавров проведет ряд встреч. Ранее госсекретарь США Марко Рубио, который также прибудет на Филиппины, заявил, что готов встретиться с российским министром. В 2025 году одна из личных встреч Лаврова и Рубио состоялась именно на полях мероприятий АСЕАН в Малайзии.

В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор готовится в ближайшем будущем стать одиннадцатой страной АСЕАН.