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Лавров прибыл на Филиппины для участия в мероприятиях АСЕАН - РИА Новости, 21.07.2026
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07:45 21.07.2026
Лавров прибыл на Филиппины для участия в мероприятиях АСЕАН

РИА Новости: Лавров прибыл на Филиппины для участия в мероприятиях АСЕАН

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : МИД России
Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом на Филиппины для участия в мероприятиях АСЕАН.
  • Возможно проведение встреч Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН.
МАНИЛА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом на Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает корреспондент РИА Новости.
В частности, министр примет участие в ежегодной встрече глав МИД стран АСЕАН и ее диалоговых партнеров, проведет консультации в формате Россия-АСЕАН и поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.
Не исключено, что на полях мероприятий АСЕАН Лавров проведет ряд встреч. Ранее госсекретарь США Марко Рубио, который также прибудет на Филиппины, заявил, что готов встретиться с российским министром. В 2025 году одна из личных встреч Лаврова и Рубио состоялась именно на полях мероприятий АСЕАН в Малайзии.
В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор готовится в ближайшем будущем стать одиннадцатой страной АСЕАН.
Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной ВАС состоится в ноябре на Филиппинах. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.
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ФилиппиныСШАМалайзияМарко РубиоСергей Лавров
 
 
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