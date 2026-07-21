В "Артеке" заявили о готовности принять 4250 детей в месяц

В условиях, когда центр временно приостановил работу 7-й смены, важно сохранить уникальный коллектив, эта задача решается совместно с министерством просвещения.

Все дети, которые не смогли попасть в "Артек" в 7-ю смену в связи с приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму, получат свои места в приоритетном порядке, заявил ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.