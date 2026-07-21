Израильская артиллерия атаковала несколько районов на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильская армия подвергла артиллерийскому обстрелу несколько районов на юге Ливана.
- Обстрелам подверглись окраины Кфар-Тибнита, Набатии-эль-Фауки, район высоты Али-Тахер, а также населенные пункты Ансар, Дохат-Кфарруман и Эль-Мансури.
- В Кфар-Тибните и Зоутар-эль-Гарбия израильские военные осуществили подрывы жилых домов и объектов инфраструктуры.
БЕЙРУТ, 21 июл - РИА Новости. Израильская армия подвергла артиллерийскому обстрелу ряд нацеленных пунктов на юге Ливана и провела подрывы домов и объектов инфраструктуры, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"С раннего утра израильская армия тяжелыми артиллерийскими снарядами била по нескольким районам юга Ливана", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, обстрелам подверглись окраины Кфар-Тибнита, Набатии-эль-Фауки, район высоты Али-Тахер, а также населенные пункты Ансар, Дохат-Кфарруман и Эль-Мансури.
Источник добавил, что израильские военные осуществили несколько мощных подрывов жилых домов и объектов инфраструктуры в Кфар-Тибните и Зоутар-эль-Гарбия.
По словам собеседника агентства, постоянных позиций израильской армии в Зоутар-эль-Гарбия нет, однако бронетехника периодически входит в населенный пункт на глубину до шести километров, после чего военные проводят подрывы и открывают огонь из пулеметов.
Рамочное соглашение, заключенное 26 июня в Вашингтоне между Ливаном и Израилем, предусматривает восстановление контроля ливанской армии над югом страны и разоружение "Хезболлах", начиная с так называемых экспериментальных районов, из которых должны выводиться израильские войска.
Несмотря на это, Израиль продолжает почти ежедневно наносить удары по территории Ливана и сохраняет военное присутствие на юге страны, откуда было вынуждено уехать большинство местных жителей.
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16 июля, 18:34