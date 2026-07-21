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Эксперт не видит альтернативы российскому рынку для армянских аграриев - РИА Новости, 21.07.2026
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14:48 21.07.2026
Эксперт не видит альтернативы российскому рынку для армянских аграриев

РИА Новости: экс-замминистра Арутюнян не видит альтернативы российскому рынку

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на город Ереван в Армении
Вид на город Ереван в Армении - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС.
  • Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей.
  • Бывший заместитель министра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян считает, что альтернативы российскому рынку для армянских аграриев нет ни сейчас, ни в обозримом будущем.
ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Равноценной альтернативы рынку РФ для армянских аграриев нет ни сейчас, ни в обозримом будущем, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший заместитель министра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян.
Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил ранее в интервью "Российской газете", что ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны не с политикой, а с отсутствием эффективного контроля качества у производителей.
«
"Альтернативы российскому рынку нет не только сейчас. В будущем тоже, сколько бы ни говорили невнятно о политике, но так не получится", - заявил Арутюнян.
По его словам, сегодняшняя экономика Армении связана многочисленными нитями с российским рынком. "Ближайшие 10 лет забудьте о том, что найдется рынок, равноценный российскому рынку, рынку ЕАЭС, даже если разрозненно решать 1%–2% вопросов. Такого не будет", - отметил Арутюнян.
По его словам, надо правильно анализировать рынок, текущую ситуацию и перспективы во всех аспектах, касающихся логистики, документации, качества продукции, себестоимости, конкуренция.
Овощи - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Россельхознадзор заявил о несоответствии армянской сельхозпродукции нормам
28 мая, 19:49
 
АрменияРоссияСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийский экономический союз
 
 
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