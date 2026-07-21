Эксперт не видит альтернативы российскому рынку для армянских аграриев

Краткий пересказ от РИА ИИ Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей.

Бывший заместитель министра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян считает, что альтернативы российскому рынку для армянских аграриев нет ни сейчас, ни в обозримом будущем.

ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Равноценной альтернативы рынку РФ для армянских аграриев нет ни сейчас, ни в обозримом будущем, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший заместитель министра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян.

Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении , а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил ранее в интервью "Российской газете", что ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны не с политикой, а с отсутствием эффективного контроля качества у производителей.

« "Альтернативы российскому рынку нет не только сейчас. В будущем тоже, сколько бы ни говорили невнятно о политике, но так не получится", - заявил Арутюнян.

По его словам, сегодняшняя экономика Армении связана многочисленными нитями с российским рынком. "Ближайшие 10 лет забудьте о том, что найдется рынок, равноценный российскому рынку, рынку ЕАЭС, даже если разрозненно решать 1%–2% вопросов. Такого не будет", - отметил Арутюнян.