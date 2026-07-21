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Армянские рыбоводческие хозяйства потребовали решить проблемы с экспортом - РИА Новости, 21.07.2026
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10:37 21.07.2026 (обновлено: 14:22 21.07.2026)
Армянские рыбоводческие хозяйства потребовали решить проблемы с экспортом

РИА Новости: армянские рыбоводы потребовали решить проблемы с экспортом

© РИА Новости / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста рыбоводов у здания правительства Армении
Участники акции протеста рыбоводов у здания правительства Армении - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Арам Нерсесян
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Участники акции протеста рыбоводов у здания правительства Армении
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники рыбоводческих хозяйств Армении проводят акцию протеста у здания правительства.
  • Они потребовали решить проблемы с экспортом после приостановки поставок продукции в Россию.
ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Сотрудники рыбоводческих хозяйств Армении проводят акцию протеста у здания правительства, требуя решить проблемы с экспортом после приостановки поставок продукции в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
"Европейский рынок для нас пока недоступен, а те объемы, которые есть у рыбоводческих хозяйств, реализовать на европейском рынке нереально. Речь идет о порядка 15 тысячах тонн живой рыбы. Кроме того, есть хранящаяся в холодильниках рыба, которую вернули из России", - заявил журналистам председатель Союза рыбоводов республики Артур Атоян.
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Он добавил, что российский рынок осваивался армянскими рыбоводами упорным трудом в течение 30 лет.
По его словам, рыбоводческие хозяйства ожидают государственных программ поддержки. "Правительство реализовало две программы, но они нереалистичны и не дадут никакого положительного результата. Просто пытаются показать обществу, что вопрос, связанный с отраслью, решен. Но он не решен. Ни вопрос с утверждением правил экспорта в Европу, ни вопрос с предоставления экспортных субсидий", — отметил он.
Россельхознадзор 26 июня заявил РИА Новости, что приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив поставки из республики всей рыбы и рыбной продукции в Россию. Кроме того, ведомство с 12 июня ограничило ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил ранее в интервью "Российской газете", что ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны не с политикой, а с отсутствием эффективного контроля качества у производителей.
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