Армения столкнулась с проблемой самообеспечения зернобобовыми и пшеницей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армения сталкивается с проблемой самообеспечения некоторыми видами сельхозпродукции, в частности, зернобобовыми и пшеницей.
- Самообеспеченность зернобобовыми в Армении не превышает 3–5%, а по пшенице — не доходит до 20%.
- По мясу и молочной продукции в Армении также заметен спад, а с экспортом плодоовощной продукции есть проблемы из-за непропорционального заложения садов и отсутствия правильной политики распределения государственных средств.
ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Армения сталкивается с проблемой самообеспечения некоторыми видами сельхозпродукции, в частности, зернобобовыми и пшеницей, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший заместитель министра сельского хозяйства республики Ашот Арутюнян.
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"Даже, если смотреть на опубликованные данные национального статистического комитета о наличии продовольствия, там уже чувствуется, что, например, в плане зернобобовых, скажем, фасоли, чечевицы, гороха у нас очень плохая ситуация — (самообеспеченность – ред.) не превышает 3%–5%, а они ведь являются важным пищевым компонентом в продовольственной корзине. По пшенице —постыдная ситуация. По оперативным данным, не доходит до 20%", - заявил собеседник агентства
По его словам, корм для птиц, комбикорм в основном импортируются из России, и из-за логистических проблем периодически возникают сложности. Он добавил, что по мясу и молочной продукции также заметен спад.
"Мы в основном обеспечены фруктами и овощами, картофелем — на 100%, но и по картофелю уже есть нехватка - и посевного материала, и урожая. Но есть проблемы с экспортом плодоовощной продукции. Сады закладывались непропорционально, без планирования, там будет переизбыток, и это в дальнейшем тоже оставит свои негативные последствия, потому что нет анализа, нет правильной политики распределения государственных средств", - заявил Арутюнян.