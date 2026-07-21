Армения столкнулась с проблемой самообеспечения зернобобовыми и пшеницей

"Даже, если смотреть на опубликованные данные национального статистического комитета о наличии продовольствия, там уже чувствуется, что, например, в плане зернобобовых, скажем, фасоли, чечевицы, гороха у нас очень плохая ситуация — (самообеспеченность – ред.) не превышает 3%–5%, а они ведь являются важным пищевым компонентом в продовольственной корзине. По пшенице —постыдная ситуация. По оперативным данным, не доходит до 20%", - заявил собеседник агентства

"Мы в основном обеспечены фруктами и овощами, картофелем — на 100%, но и по картофелю уже есть нехватка - и посевного материала, и урожая. Но есть проблемы с экспортом плодоовощной продукции. Сады закладывались непропорционально, без планирования, там будет переизбыток, и это в дальнейшем тоже оставит свои негативные последствия, потому что нет анализа, нет правильной политики распределения государственных средств", - заявил Арутюнян.