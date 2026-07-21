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Россиянину Ермакову могут продлить арест в Армении на 60 дней - РИА Новости, 21.07.2026
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14:06 21.07.2026
Россиянину Ермакову могут продлить арест в Армении на 60 дней

Россиянину Ермакову могут продлить арест в Армении на 60 дней

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арест уроженца Омска Александра Ермакова, задержанного в аэропорту Еревана, могут продлить на 60 дней.
  • Его задержали в аэропорту Еревана, перепутав с разыскиваемым Интерполом тезкой-хакером.
  • Министерство юстиции Армении изучает документы, касающиеся запроса об экстрадиции Ермакова.
ОМСК, 21 июл - РИА Новости. Арест уроженца Омска Александра Ермакова, задержанного в аэропорту в Армении, могут продлить на 60 дней, рассказал РИА Новости брат россиянина.
"Нам сообщили, что его арест могут продлить на 60 дней", - сказал собеседник.
Уроженец Омска Ермаков, проживающий с семьей в Москве, отдыхал с женой в Армении. По словам его брата, Александра задержали в аэропорту Еревана, перепутав с разыскиваемым Интерполом тезкой мужчины. Россиянин с таким же именем и фамилией числился в розыске как хакер, который стоит за множеством кибератак по всему миру.
Ермакова заключили в СИЗО, семья мужчины добивается его освобождения. Как заявил его брат, между ним и разыскиваемым хакером нет ничего общего. В России мужчина ранее работал в УФСИН.
Министерство юстиции Армении изучает документы, касающиеся запроса об экстрадиции Ермакова, сообщила накануне РИА Новости пресс-секретарь главы ведомства Мариам Мелкумян.
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