Россиянину Ермакову могут продлить арест в Армении на 60 дней

Краткий пересказ от РИА ИИ Арест уроженца Омска Александра Ермакова, задержанного в аэропорту Еревана, могут продлить на 60 дней.

Его задержали в аэропорту Еревана, перепутав с разыскиваемым Интерполом тезкой-хакером.

Министерство юстиции Армении изучает документы, касающиеся запроса об экстрадиции Ермакова.

ОМСК, 21 июл - РИА Новости. Арест уроженца Омска Александра Ермакова, задержанного в аэропорту в Армении, могут продлить на 60 дней, рассказал РИА Новости брат россиянина.

"Нам сообщили, что его арест могут продлить на 60 дней", - сказал собеседник.

Уроженец Омска Ермаков, проживающий с семьей в Москве , отдыхал с женой в Армении. По словам его брата, Александра задержали в аэропорту Еревана, перепутав с разыскиваемым Интерполом тезкой мужчины. Россиянин с таким же именем и фамилией числился в розыске как хакер, который стоит за множеством кибератак по всему миру.

Ермакова заключили в СИЗО, семья мужчины добивается его освобождения. Как заявил его брат, между ним и разыскиваемым хакером нет ничего общего. В России мужчина ранее работал в УФСИН.