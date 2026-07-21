Рейтинг@Mail.ru
Анохин: 250 человек участвуют в семейном слете в Смоленской области - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
22:01 21.07.2026
Анохин: 250 человек участвуют в семейном слете в Смоленской области

Анохин: 56 семей участвуют в слете "Родные-любимые" в Смоленской области

© Фото : Василий Анохин/TelegramГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В проходящем в Смоленской области Всероссийском семейном слете "Родные-любимые" принимают участие 250 человек: 56 семей из 32 регионов России, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Событие проходит на территории экологического центра "Бакланово" национального парка "Смоленское Поозерье" в Демидовском муниципальном округе. Отмечается, что самому младшему участнику – два года, старшему – 72 года.
«
"Программа посвящена Году единства народов России. Семьи живут в палаточном городке, разделенном на отряды: ребята ходят друг к другу в гости, знакомятся с традициями разных уголков страны. Для них организованы интерактивные мастер-классы, квесты по экотропам ледниковых озер и совместные спортивные зарядки. Новой популярной секцией стала рыбалка среди пап. Вечера здесь завершаются песнями у костра и душевными разговорами", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
Также на площадке слета проходит заседание Координационного совета по взаимодействию с "Движением Первых", подчеркнул глава региона.
"Вместе с председателем правления движения, Героем России Артуром Валерьевичем Орловым обсудили механизмы интеграции родительского сообщества, подготовку к финалу Всероссийской игры "Семейная Зарница" и успехи смоленских семей в конкурсе "Большая перемена"", – отметил Анохин.
Он подчеркнул, что участники слета предложили создать интерактивную карту семейных туристических маршрутов по России. Также родилась идея сделать традиционным шествие регионов в национальных костюмах на открытии следующего слета.
 
Смоленская областьРоссияВасилий АнохинСмоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала