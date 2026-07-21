Анохин: 250 человек участвуют в семейном слете в Смоленской области

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В проходящем в Смоленской области Всероссийском семейном слете "Родные-любимые" принимают участие 250 человек: 56 семей из 32 регионов России, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Событие проходит на территории экологического центра "Бакланово" национального парка "Смоленское Поозерье" в Демидовском муниципальном округе. Отмечается, что самому младшему участнику – два года, старшему – 72 года.

« "Программа посвящена Году единства народов России . Семьи живут в палаточном городке, разделенном на отряды: ребята ходят друг к другу в гости, знакомятся с традициями разных уголков страны. Для них организованы интерактивные мастер-классы, квесты по экотропам ледниковых озер и совместные спортивные зарядки. Новой популярной секцией стала рыбалка среди пап. Вечера здесь завершаются песнями у костра и душевными разговорами", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".

Также на площадке слета проходит заседание Координационного совета по взаимодействию с "Движением Первых", подчеркнул глава региона.

"Вместе с председателем правления движения, Героем России Артуром Валерьевичем Орловым обсудили механизмы интеграции родительского сообщества, подготовку к финалу Всероссийской игры "Семейная Зарница" и успехи смоленских семей в конкурсе "Большая перемена"", – отметил Анохин.