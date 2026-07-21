Анохин: в Смоленщине наберут свыше 2,6 тыс "целевиков" в учреждения СПО

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Смоленской области планируют набрать более 2,6 тысячи учащихся на целевое обучение по программам среднего профессионального образования, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Тему целевого обучения в рамках приемной кампании 2026 года обсудили на заседании правительства региона. Среди направлений подготовки – промышленность, транспорт, ИТ, здравоохранение и другие.

« "Особенно востребованы направления, в которых нужны молодые профессионалы. Свои возможности для будущих специалистов предлагают медицинские организации, промышленные предприятия, транспортные компании. Например, в сфере здравоохранения поступило 383 предложения при плановом ориентире 340 мест, в сфере физической культуры – 24 предложения при плановых 18", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".

Развивается целевое обучение и в вузах. В регионе планируют заключить свыше 450 договоров со студентами. Абитуриенты могут выбрать направления подготовки в Смоленском государственном медицинском университете, Смоленском государственном университете, Смоленской государственной сельскохозяйственной академии, Смоленском филиале РАНХиГС, филиале Национального исследовательского университета "МЭИ" в Смоленске , Смоленском филиале Финансового университета и Смоленском государственном университете спорта.

Для студентов-целевиков предусмотрены дополнительные меры поддержки. В прошлом году выросли размеры дополнительных стипендий для студентов, заключивших целевые договоры с областными и муниципальными учреждениями. Поддержку получают и выпускники, набравшие более 90 баллов на ЕГЭ и заключившие договор целевого обучения с бюджетными организациями Смоленской области. Дополнительные выплаты предусмотрены для будущих учителей физики, математики, информатики, химии и биологии.