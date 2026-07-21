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Анохин: в Смоленщине наберут свыше 2,6 тыс "целевиков" в учреждения СПО - РИА Новости, 21.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:51 21.07.2026
Анохин: в Смоленщине наберут свыше 2,6 тыс "целевиков" в учреждения СПО

Анохин: в Смоленской области наберут более 2,6 тыс "целевиков" в учреждения СПО

© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Смоленской области планируют набрать более 2,6 тысячи учащихся на целевое обучение по программам среднего профессионального образования, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Тему целевого обучения в рамках приемной кампании 2026 года обсудили на заседании правительства региона. Среди направлений подготовки – промышленность, транспорт, ИТ, здравоохранение и другие.
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"Особенно востребованы направления, в которых нужны молодые профессионалы. Свои возможности для будущих специалистов предлагают медицинские организации, промышленные предприятия, транспортные компании. Например, в сфере здравоохранения поступило 383 предложения при плановом ориентире 340 мест, в сфере физической культуры – 24 предложения при плановых 18", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
Развивается целевое обучение и в вузах. В регионе планируют заключить свыше 450 договоров со студентами. Абитуриенты могут выбрать направления подготовки в Смоленском государственном медицинском университете, Смоленском государственном университете, Смоленской государственной сельскохозяйственной академии, Смоленском филиале РАНХиГС, филиале Национального исследовательского университета "МЭИ" в Смоленске, Смоленском филиале Финансового университета и Смоленском государственном университете спорта.
Для студентов-целевиков предусмотрены дополнительные меры поддержки. В прошлом году выросли размеры дополнительных стипендий для студентов, заключивших целевые договоры с областными и муниципальными учреждениями. Поддержку получают и выпускники, набравшие более 90 баллов на ЕГЭ и заключившие договор целевого обучения с бюджетными организациями Смоленской области. Дополнительные выплаты предусмотрены для будущих учителей физики, математики, информатики, химии и биологии.
"Важно, чтобы молодые люди оставались работать в Смоленской области, развивали наши предприятия, школы, больницы и другие учреждения. Целевое обучение помогает решить эти задачи: дает ребятам уверенность в будущем, а региону – подготовленных специалистов. Желаю всем выпускникам успешно пройти приемную кампанию, выбрать профессию по душе и уверенно двигаться к своей цели!" – сказал Анохин.
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинСмоленск
 
 
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