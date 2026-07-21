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КСИР атаковал ангар для БПЛА США MQ-9 в Кувейте - РИА Новости, 21.07.2026
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04:42 21.07.2026 (обновлено: 04:52 21.07.2026)
КСИР атаковал ангар для БПЛА США MQ-9 в Кувейте

Press TV: КСИР атаковал ангар для БПЛА США MQ-9 в Кувейте

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по ангару для американских дронов MQ-9 Reaper на базе «Али ас-Салем» в Кувейте.
  • Несколько беспилотников MQ-9 были уничтожены или серьезно повреждены.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по американским военным объектам в Кувейте, передает телеканал Press TV.
«
"Ангар для MQ-9 подвергся удару на базе ВВС "Али ас-Салем", несколько беспилотников были уничтожены или серьезно повреждены", — говорится в сообщении.
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Атака последовала в ответ на новую серию ударов американской армии по территории ИРИ. Ранее в ночь с понедельника на вторник иранские СМИ сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке, а также в Исфахане и Ширазе.
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Вчера газета The Washington Post утверждала, что Вашингтон готовится к широкомасштабной войне, наращивая военное присутствие в регионе. О переброске туда американской боевой авиации и самолетов-заправщиков также писала The Wall Street Journal.
При этом официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что она получила предложения о прекращении огня, однако раскрыть подробности дипломат отказался.
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