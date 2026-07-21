КСИР атаковал ангар для БПЛА США MQ-9 в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по ангару для американских дронов MQ-9 Reaper на базе «Али ас-Салем» в Кувейте.

Несколько беспилотников MQ-9 были уничтожены или серьезно повреждены.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по американским военным объектам в Кувейте, передает телеканал Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по американским военным объектам в Кувейте, передает телеканал Press TV

« "Ангар для MQ-9 подвергся удару на базе ВВС "Али ас-Салем", несколько беспилотников были уничтожены или серьезно повреждены", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, Иран также уничтожил РЛС дальнего действия, коммуникационный центр, системы спутниковой связи и радар противоракетной обороны США

Атака последовала в ответ на новую серию ударов американской армии по территории ИРИ. Ранее в ночь с понедельника на вторник иранские СМИ сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке, а также в Исфахане и Ширазе.

США возобновили удары по Ирану в ночь на 8 июля, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.

Вчера газета The Washington Post утверждала, что Вашингтон готовится к широкомасштабной войне, наращивая военное присутствие в регионе. О переброске туда американской боевой авиации и самолетов-заправщиков также писала The Wall Street Journal.