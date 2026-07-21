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Американцы не верят антироссийским фейкам, заявили в AmCham - РИА Новости, 21.07.2026
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08:43 21.07.2026
Американцы не верят антироссийским фейкам, заявили в AmCham

Глава AmCham Эйджи: американцы не верят антироссийским фейкам

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоберт Эйджи
Роберт Эйджи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Роберт Эйджи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил, что американский народ в массе своей не верит антироссийским фейкам и не испытывает антипатии к русским.
  • По словам Эйджи, за время президентства Байдена между США и Россией не было контактов на человеческом уровне.
  • Эйджи подчеркнул важность возрождения контактов между двумя странами в области культуры, искусства, спорта и народной дипломатии.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. СМИ в Штатах пытаются запугать жителей США "коварной Россией", но американский народ в массе своей не верит этим антироссийским фейкам, у американцев нет антипатии к русским, заявил РИА Новости главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
"За то время, что в Белом доме сидел Байден, между нашими странами вообще не было никаких контактов на человеческом уровне. Он делал все возможное, чтобы рассорить нас. Очень хочется верить, что эти времена прошли", - сказал глава AmCham в России.
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По его словам, сегодня очень важно возрождать контакты между нашими странами в области культуры, искусства, спорта, по линии "народной дипломатии".
"Знаете, у меня есть ощущение, что русские и американцы соскучились друг по другу. СМИ в Штатах, конечно, делают все возможное, чтобы вновь запугать жителей США "коварной Россией", но американский народ в массе своей не верит этим антироссийским фейкам", - подчеркнул собеседник агентства.
"У американцев нет антипатии к русским, как и у русских к американцам. Сужу об этом во многом по собственному опыту. Я живу в России более тридцати лет и ни разу не встречался с негативным отношением к себе, даже на бытовом уровне, когда бываю в общественных местах", - добавил Эйджи.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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